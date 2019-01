Mikloško: Čech mohl chytat do čtyřiceti. Je to jasně nejznámější Čech v Anglii

před 37 minutami

Bývalý brankář české fotbalové reprezentace Luděk Mikloško ocenil rozhodnutí Petra Čecha ukončit po sezoně kariéru. Podle něj tak šestatřicetiletý gólman Arsenalu totiž učinil s vědomím, že na nejvyšší úrovni mohl chytat ještě další čtyři roky.

"Já myslím, že Petr je jednoznačně nejznámější Čech v Anglii. Vybudoval si obrovský respekt. A to jak výkony, úspěchy, tak také vystupováním," uvedl Mikloško na adresu bývalého reprezentanta, který s Chelsea získal čtyři tituly. V sezoně 2011/12 s londýnským klubem vyhrál i Ligu mistrů a v následujícím ročníku ovládl také Evropskou ligu.

Čech, který aktuální sezonu začal jako jednička Arsenalu, po zranění ale musel přenechat místo Němci Berndu Lenovi, navíc v Premier League překonal rekord v počtu čistých kont. Momentálně má mistr Evropy do 21 let a bronzový medailista ze seniorského Eura na kontě 202 utkání bez inkasované branky.

"Rekordy, na které v Anglii dosáhl, budou jen velmi těžko k překonání," přidal sedmapadesátiletý Mikloško. "Je na to potřeba spousta roků, spousta těžkých zápasů. Tu laťku nastavil ohromně vysoko," dodal někdejší brankář Ostravy, West Hamu nebo Queens Parku.

"Mnozí v Anglii budou jeho rozhodnutím překvapeni, protože na nejvyšší úrovni mohl dle mého názoru chytat do čtyřiceti. O to více si vážím jeho rozhodnutí, které přes toto vědomí dokázal udělat," dodal Mikloško. "Není to určitě otázka pouze jeho, roli hrála rodina i přemýšlení nad budoucností. A ať se rozhodne pro jakoukoliv cestu, jsem v jeho případě stoprocentně přesvědčen, že bude stejně úspěšná jako ta hráčská," uvedl.

Mikloško také ocenil i Čechův přístup k fotbalu. "Petr je inteligentní kluk, který se vždy choval slušně. Za celou kariéru neměl jediný skandál, nikdo proti němu nemůže říct půl slova. Koneckonců reakce celého fotbalového světa na jeho dnešní oznámení to jen potvrzují. Byl výjimečný na hřišti i mimo něj a zákonitě musel zaujmout všechny," uvedl.

Čechovu velikost podle Mikloška ukazuje i způsob, jak se dokázal vrátit po fraktuře lebky, kterou utrpěl při utkání s Readingem v roce 2006. "Zranění bylo hrozné. Byl jsem za ním v nemocnici, kdy se ještě nevědělo, jak se bude jeho rekonvalescence vyvíjet. Pro každého sportovce by taková situace byla velmi obtížná, pro brankáře dvojnásobně. Přesto se dokázal vrátit a odehrál spoustu fantastických zápasů. I to dokresluje jeho osobnost, jeho velikost," prohlásil.

Čechovu kariéru ocenil i jeho bývalý spoluhráč z bronzové reprezentace z Eura 2004 Tomáš Ujfaluši. "Brašule, tak v létě už budeš důchodce jako já. Gratulace k tvé úžasné kariéře, klobouček," uvedl někdejší obránce Fiorentiny nebo Atlética Madrid na sociální síti twitter.

Asistentem trenéra Karla Brücknera na šampionátu v Portugalsku byl i současný hlavní kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý, který ocenil především Čechův přístup. "Petr byl vždy maximální profesionál a myslím, že dokázal tento aspekt přenášet i na celý tým," prohlásil.

"Pokud se rozhodl po sezoně ukončit kariéru, tak jsem si jistý, že ví stoprocentně, proč to dělá, a plně musíme jeho rozhodnutí respektovat. Pro český nároďák odvedl spoustu skvělé práce, za kterou mu musím i já osobně opravdu poděkovat," přidal Šilhavý.