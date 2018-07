Měli jste být pokornější, podceňovali jste nás, tak tady to máte, vzkazuje Modrič Angličanům

před 9 hodinami

Britská média prý Chorvatsko podceňovala, myslí si záložník balkánského týmu Luka Modrič. Anglie si tak na MS zahraje jen o bronz.

Moskva - Podle kapitána Luky Modriče pomohlo fotbalistům Chorvatska k postupu do finále mistrovství světa přes Anglii i podceňování jejich týmu ze strany britských médií. Balkánský celek chtěl v semifinále dokázat, že navzdory dvěma prodloužením a penaltovým rozstřelům v předchozím průběhu turnaje nebude mít méně sil. Chorvaté zvítězili v dalším prodloužení 2:1 a čeká je nedělní souboj o zlato s Francií.

"Angličtí novináři, odborníci z televize, ti všichni dnes Chorvatsko podceňovali a to byla obrovská chyba. My jsme si všechna ta slova od nich vzali, všechno jsme si přečetli a řekli jsme si: dobře, dnes uvidíme, kdo bude unavený. Měli by být pokornější a více respektovat soupeře," řekl po utkání Modrič.

Chorvaté prohrávali od páté minuty po trefě Kierana Trippiera, ale v 68. minutě srovnal Ivan Perišič a ve 109. minutě rozhodl Mario Mandžukič. V tu chvíli už balkánský celek viditelně tahal za delší konec provazu, přestože musel v předchozích průběhu vyřazovací fáze absolvovat o jedno prodloužení více než Anglie.

"Ukázali jsme, že jsme nebyli unaveni. Fyzicky i mentálně jsme zápasu dominovali, ve všech aspektech. Měli jsme dokonce rozhodnout zápas ještě před prodloužením," uvedl Modrič.

Chorvatsko si zahraje finále poprvé v historii a překonalo svůj nejlepší výsledek z roku 1998, kdy získalo bronz. "Sen se stal skutečností. Po tak dlouhé době jsme konečně ve finále. Je to největší úspěch v historii chorvatského sportu, musíme být pyšní," řekl Modrič.

Dvaatřicetiletý záložník věří, že jeho tým završí spanilou jízdu turnajem vítězstvím v nedělním finále. "Tohle je jeden z největších úspěchů mé kariéry, pokud ne vůbec největší. Doufejme, že v neděli vyhrajeme, a pak to bude zdaleka největší," dodal záložník Realu Madrid, s nímž vyhrál mimo jiné čtyřikrát Ligu mistrů.