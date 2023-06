Manchester City vzdává boj o kapitána West Hamu. Arsenal nabízí astronomickou sumu

Fotbal

Mladí Češi hráli na remízu a pykají. Od Izraele dostali v závěru osudový gól

Čeští fotbalisté do 21 let na ME v závěrečném třetím utkání skupiny prohráli s Izraelem 0:1 a do čtvrtfinále neprošli. V 82. minutě rozhodl Gandelman.