Benative
8. 3. Gabriela
Sport

Lyon bez Šulce dál tápe, po remíze přišel o třetí místo v tabulce

ČTK

Fotbalisté Olympique Lyon s Adamem Karabcem v sestavě ve francouzské lize remizovali 1:1 s FC Paříž. Remízu zachránil v šesté minutě nastavení Corentin Tolisso, který proměnil penaltu. Lyon po třetí ztrátě za sebou klesl v tabulce na čtvrté místo za Marseille.

Ligue 1 - Olympique de Marseille v Olympique Lyonnais
Fotbalisté LyonuFoto: REUTERS
Pavel Šulc v dresu domácích do zápasu opět nezasáhl kvůli zranění zadního stehenního svalu. Adam Karabec odehrál 65 minut, než do hry pustil Brazilce Endricka.

Paříž pod dohledem nového trenéra Antoina Kombouarého směřovala k druhému vítězství po sobě. Stejně jako při výhře nad Nice minulý týden poslal tým do vedení zimbabwský záložník Marshall Munetsi, tentokrát Paříž náskok neudržela.

Racing Lens zvítězil 3:0 nad posledními Metami a vedoucímu PSG, které v pátek prohrálo 1:3 s Monakem, se přiblížil na rozdíl jediného bodu. Za Lens se trefil poprvé v sezoně saúdskoarabský stoper Saúd Abdulhamíd. Ve druhém poločase skóroval poosmé v ročníku Florian Thauvin a výsledek zpečetil Amadou Haidara. Malijský záložník se v dresu Lens prosadil poprvé od lednového příchodu z Lipska.

Francouzská fotbalová liga - 25. kolo:

Lens - Mety 3:0 (44. Abdulhamíd, 46. Thauvin, 52. Haidara), Brest - Le Havre 2:0 (45.+2 Del Castillo, 71. Ajorque), Lille - Lorient 1:1 (65. Fernandez-Pardo - 90.+3 Avom), Nice - Rennes 0:4 (13. Lepaul, 20. Szymaňski, 74. Blas, 90.+2 Mukiele), Lyon - FC Paříž 1:1 (90.+6 Tolisso z pen. - 65. Munetsi).

Tabulka:

1.

Paris St. Germain

25

18

3

4

54:22

57

2.

Lens

25

18

2

5

48:21

56

3.

Marseille

25

14

4

7

52:33

46

4.

Lyon

25

14

4

7

40:27

46

5.

Rennes

25

12

7

6

42:35

43

6.

Lille

25

12

5

8

38:32

41

7.

Monako

25

12

4

9

43:37

40

8.

Štrasburk

25

10

6

9

40:31

36

9.

Brest

25

10

6

9

34:34

36

10.

Lorient

25

8

10

7

35:39

34

11.

Angers

25

9

5

11

23:30

32

12.

Toulouse

25

8

7

10

33:29

31

13.

FC Paříž

25

6

9

10

29:41

27

14.

Le Havre

25

6

8

11

20:32

26

15.

Nice

25

6

6

13

30:48

24

16.

Auxerre

25

4

7

14

19:35

19

17.

Nantes

25

4

5

16

22:42

17

18.

Mety

25

3

4

18

22:56

13

