Lyon bez Šulce dál tápe, po remíze přišel o třetí místo v tabulce

Fotbalisté Olympique Lyon s Adamem Karabcem v sestavě ve francouzské lize remizovali 1:1 s FC Paříž. Remízu zachránil v šesté minutě nastavení Corentin Tolisso, který proměnil penaltu. Lyon po třetí ztrátě za sebou klesl v tabulce na čtvrté místo za Marseille.
Pavel Šulc v dresu domácích do zápasu opět nezasáhl kvůli zranění zadního stehenního svalu. Adam Karabec odehrál 65 minut, než do hry pustil Brazilce Endricka.
Paříž pod dohledem nového trenéra Antoina Kombouarého směřovala k druhému vítězství po sobě. Stejně jako při výhře nad Nice minulý týden poslal tým do vedení zimbabwský záložník Marshall Munetsi, tentokrát Paříž náskok neudržela.
Racing Lens zvítězil 3:0 nad posledními Metami a vedoucímu PSG, které v pátek prohrálo 1:3 s Monakem, se přiblížil na rozdíl jediného bodu. Za Lens se trefil poprvé v sezoně saúdskoarabský stoper Saúd Abdulhamíd. Ve druhém poločase skóroval poosmé v ročníku Florian Thauvin a výsledek zpečetil Amadou Haidara. Malijský záložník se v dresu Lens prosadil poprvé od lednového příchodu z Lipska.
Francouzská fotbalová liga - 25. kolo:
Lens - Mety 3:0 (44. Abdulhamíd, 46. Thauvin, 52. Haidara), Brest - Le Havre 2:0 (45.+2 Del Castillo, 71. Ajorque), Lille - Lorient 1:1 (65. Fernandez-Pardo - 90.+3 Avom), Nice - Rennes 0:4 (13. Lepaul, 20. Szymaňski, 74. Blas, 90.+2 Mukiele), Lyon - FC Paříž 1:1 (90.+6 Tolisso z pen. - 65. Munetsi).
Tabulka:
1.
Paris St. Germain
25
18
3
4
54:22
57
2.
Lens
25
18
2
5
48:21
56
3.
Marseille
25
14
4
7
52:33
46
4.
Lyon
25
14
4
7
40:27
46
5.
Rennes
25
12
7
6
42:35
43
6.
Lille
25
12
5
8
38:32
41
7.
Monako
25
12
4
9
43:37
40
8.
Štrasburk
25
10
6
9
40:31
36
9.
Brest
25
10
6
9
34:34
36
10.
Lorient
25
8
10
7
35:39
34
11.
Angers
25
9
5
11
23:30
32
12.
Toulouse
25
8
7
10
33:29
31
13.
FC Paříž
25
6
9
10
29:41
27
14.
Le Havre
25
6
8
11
20:32
26
15.
Nice
25
6
6
13
30:48
24
16.
Auxerre
25
4
7
14
19:35
19
17.
Nantes
25
4
5
16
22:42
17
18.
Mety
25
3
4
18
22:56
13
