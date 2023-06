Lvíčata gólem v závěru zaskočila Němce a mají blízko k postupu do čtvrtfinále ME

Čeští fotbalisté do 21 let porazili ve druhém utkání na mistrovství Evropy obhájce zlata Němce 2:1 a přiblížili se postupu do čtvrtfinále. V součtu s úvodní prohrou s Anglií 0:2 jsou ve skupině C druzí o dva body před Němci a posledním soupeřem Izraelci, s nimiž se "Lvíčata" utkají ve středu.

Výběr trenéra Jana Suchopárka se v gruzínském Batumi ujal vedení ve 34. minutě po trefě Václava Sejka. Ve druhé půli srovnal Angelo Stiller, ale triumf Čechů vystřelil v 87. minutě Martin Vitík. Němci začali aktivněji, v páté minutě Vagnoman vystřelil zpoza vápna vedle. Poté se zaskvěl brankář Jaroš, který vytáhl na roh Stillerovu střelu z přímého kopu. V 21. minutě chytil Vagnomanovu tečovanou ránu a Schade z dorážky minul. Po téměř půlhodině hry se k zakončení dostali i Češi, Karabcův pokus z otočky ale gólman Atubolu vytáhl. Ve 34. minutě se "Lvíčata" radovala. Karabec rychlou přihrávkou do běhu našel Kušeje, ten si naběhl až do vápna a nahrál před branku na zakončujícího Sejka. Pojistit náskok mohl Valenta, jenže Karabcův centr hrudí do branky neusměrnil. Po změně stran Schade hlavičkoval k tyči, ale Jaroš vyrazil míč na roh. Obhájci zlata srovnali v 70. minutě, Stiller střelou z hranice šestnáctky překonal Jaroše. V 87. minutě si Češi vzali vedení zpět. Juráskův centr z rohového kopu propadl k Vitíkovi a sparťanský stoper pomocí odrazu od Matricianiho vstřelil rozdílový gól. Němci si vytvořili tlak, Schadeho ránu z vápna ale zblokoval Vitík a o chvíli později zakončení střídajícího Weisshaupta zneškodnil Jaroš. Z každé skupiny postoupí do čtvrtfinále dva nejlepší celky. Účast mezi osmičkou nejlepších má jistou Anglie, která v souběžně hraném zápase porazila Izrael 2:0. Vedle Gruzie spolupořádá turnaj i Rumunsko. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Gruzii a Rumunsku: Skupina C (Batumi): Česko - Německo 2:1 (1:0) Branky: 34. Sejk, 87. Vitík - 70. Stiller. Rozhodčí: Eskas - Engan, Bashevkin (všichni Nor.). ŽK: Červ, M. Jurásek, Jaroš - Krauss, Keitel, Alidou. ČR: Jaroš - Gabriel, Vitík, Hranáč, Fukala - Červ (80. Pech), Žambůrek (66. Kaloč) - Kušej (73. M. Jurásek), Valenta (80. Daněk), Karabec (74. Šulc) - Sejk. Trenér: Suchopárek. Německo: Atubolu - Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz - Krauss (46. Alidou), Keitel (46. Martel), Stiller (85. Weisshaupt) - Huseinbasic - Ngankam (46. Weiper), Schade. Trenér: Di Salvo. Anglie - Izrael 2:0 (1:0) Branky: 15. Gordon, 68. Smith-Rowe. Tabulka: 1. Anglie 2 2 0 0 4:0 6 2. Česko 2 1 0 1 2:3 3 3. Německo 2 0 1 1 2:3 1 4. Izrael 2 0 1 1 1:3 1

