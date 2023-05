Byli bez peněz a v páté lize. Teď se Luton na stařičkém stadionu dočká Premier League

Luton Town bude příští rok nováčkem Premier League. Klub z města na sever od Londýna si účast v nejvyšší anglické fotbalové soutěži vybojoval ve finále play-off, ve kterém po penaltách porazil Coventry City. Ještě před deseti lety hrál přitom Luton až pátou ligu a trápily ho finanční problémy, kvůli kterým mu i odečítali body. Teď bude na svém starém stadionu čelit největším hvězdám.

Pro fanoušky Manchesteru City, Arsenalu, Liverpoolu a dalších velkých klubů to bude něco nezvyklého. Až příští sezonu vyrazí podporovat svůj tým na stadion Luton Town, čeká je opravdu nevšední zážitek. Úplně jiný, než na který jsou zvyklí z moderních fotbalových arén. O 118 let starém Kenilworth Road v jedné z reportáží britské BBC tvrdí, že je to tak starý stadion, že být na něm je tak trochu jako být v muzeu.

Aby se na něj fanoušci soupeře dostali, musí dorazit k cihlovým řadovým domkům, projít turnikety v jednom z nich a po kovových schodech nad dvorky místních obyvatel vystoupat až na tribunu. Horní část hlavní tribuny má zase staré plastové sedačky s dřevěnou podlahou. Střechu pak drží nosníky, které fanouškům omezují výhled. Na Kenilworth Road se vejde pouze 10 tisíc diváků, což z něj dělá nejmenší stadion v historii Premier League.

Brzy by se však klub měl stěhovat do většího, v plánu je vybudovat stadion se zhruba dvojnásobnou kapacitou. Ten by měl i lépe uspokojit zájem diváků. Na finále play off, ve kterém si v sobotu Luton zajistil po 27 letech postup do nejvyšší anglické soutěže, dorazilo okolo 40 tisíc fanoušků Kloboučníků, jak se tomuto klubu přezdívá. Nový domov Lutonu se ale zatím ještě ani nestaví a dříve než v roce 2026 se na něm hrát nebude.

Klub tak bude muset během tří měsíců výrazně upravit Kenilworth Road. A nejde jen o to ho připravit pro kamery sloužící videorozhodčím. Nutné bude také vylepšit osvětlení a značně rozšířit prostor pro novináře, kteří se do Lutonu nově budou vzhledem k prestiži Premier League sjíždět z celého světa.

"Bude to stát tak 10 milionů liber (asi 270 milionů korun). Snažíme se zjistit, co z toho by bylo přenosné na nový stadion. Nesnášíme plýtvání. Jaký smysl má tohle dělat na tři roky," řekl výkonný ředitel klubu Gary Sweet.

Lutonu ale postup do Premier League přinese i díky příjmům z televizních práv nové možnosti. Poradenská společnost Deloitte před dvěma lety odhadovala, že díky postupu do nejvyšší soutěže si klub vydělá v následujících třech letech minimálně 125 milionů liber (asi 3,4 miliardy korun). Nyní to bude patrně ještě více.

O těchto částkách se před několika lety v klubu nikomu ani nezdálo. Luton trápily finanční problémy, kvůli kterým mu vedení anglického fotbalu odečetlo v sezóně 2008/2009 rekordních 30 bodů. Pro klub to znamenalo sestup do páté ligy, tedy už mimo profesionální soutěže. Pět let v nich zůstal, aby pak během deseti let čtyřikrát postoupil, až si příští rok zahraje Premier League.

A u všech postupů byl nyní devětadvacetiletý Pelly Ruddock Mpanzu. V roce 2013 přišel do Lutonu na hostování z West Hamu United. Do klubu nakonec přestoupil a stal se prvním hráčem v anglické historii, který v jednom týmu postoupil z páté ligy až do Premier League.

"Chtěl jsem sem jít? Rozhodně ne. Říkal jsem si, že tohle není to, co znám," vzpomínal Mpanzu na své začátky v Lutonu před finálovým utkáním. Tehdy devatenáctiletý fotbalista zvyklý na špičková tréninková centra West Hamu najednou trénoval na hřišti, kde podle něj byly jen dvě provizorní kabiny a hráči se museli vyhýbat pejskařům, kteří se na trávníků rovněž pohybovali.

Nakonec se mu však v Lutonu zalíbilo. "Byly okamžiky, kdy jsem mohl přestoupit, ale řekl jsem si, že tady chci být a že to může být dobrá cesta," popisoval Mpanzu, který se sice narodil v Anglii, ale obléká dres reprezentace Demokratické republiky Kongo.

V sobotním zápase odehrál 97 minut, střídal až v prodloužení. Značnou část zápasu měl na ruce kapitánskou pásku. Ten, kdo ji nosí obvykle, totiž už v jedenácté minutě střídal. Tom Lockyer v úvodu utkání na hřišti zkolaboval a na nosítkách ho s kyslíkovou maskou odvezli do nemocnice.

Když Luton rozhodl o svém postupu po penaltách, zveřejnil jeho otec na Twitteru příspěvek, že je jeho syn v pořádku. "Tady Tomův otec. Tom je v pořádku. Velmi šťastný, ale tak smutný, že nemůže být se svými spoluhráči," napsal.

Tom’s Dad here. Tom is ok. Very happy but so sad he can’t be there with his team mates. Here is the moment……. pic.twitter.com/4mxlyGqbhI — Steve Lockyer (@sl_cardiff) May 27, 2023

Hráči Lutonu přímo na hřišti postup slavili s Lockyerovým dresem. Trenér Rob Edwards přiznal, že to pro něj byly těžké okamžiky. "Musím být upřímný. jediná věc, na kterou teď myslím, je Tom Lockyer. Byl pro nás v této sezóně klíčový, ale zdraví je to nejdůležitější. Rodina je nejdůležitější, důležitější než fotbal, důležitější než tohle," řekl v pozápasovém rozhovoru pro stanici SkySports.

Edwards teď bude tým připravovat na Premier League, ve které bude patřit k absolutním outsiderům. Luton po finančních problémech, kterým čelil v minulosti, nyní hospodaří obezřetně, už ve druhé anglické lize měl jeden z nejnižších rozpočtů.

Jeho nejdražší posilou je střední obránce Carlton Morris, který přišel loni v létě za 2 miliony liber. Hodnota kádru Lutonu byla podle podle serveru Transfermarkt až osmnáctá nejvyšší v soutěži. Další dva týmy, které letos postoupili do Premier League, Burnley a Sheffield United, mají dle odhadů více než třikrát dražší kádr. Spolu s nimi nyní budou Kloboučníci čelit týmům, jejichž největší hvězdy mají vyšší hodnotu než celý jejich tým.