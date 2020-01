Loni? Turecké peklo a úprk před tornádem. Letos si Baník užívá pohody na Maltě

Stanislav Hrabě

Loňské zimní soustřední Baníku Ostrava v Turecku - úplná hrůza. Bouřky, plískanice, přesouvané i rušené zápasy. Letos úplně jiný příběh, fotbalová pohádka: na středomořském ostrově Malta.

Kdo zažil lednové soustředění 2019 v Turecku, nezapomene. "Krajně nám nevyšlo počasí," vzpomíná záložník Adam Jánoš. "Nad pevninou se točilo tornádo, jednou zasáhlo tam, pak se přemístilo jinam, pořád jsme museli měnit program, což přípravu ovlivnilo," sděluje mediální manažer Richard Šíma.

Když se však Baníku podařilo těsně před tím vyhrát základní skupinu Tipsport ligy, což jako bonus přestavovalo i účast na Malta Cupu v letošním roce, znělo to jako pohádka. Slezský klub si pobyt dokonce prodloužil a absolvuje na ostrovu ve středozemním moři celou zahraniční přípravu. "Jsme v teple, to je pro zdraví skvělé, v zimě je fotbalista náchylnější na zranění," pochvaluje si Jánoš. "Navíc přírodní tráva," přidává další výhodu pobytu, který hradí sázková kancelář.

Jenomže příští rok už taková paráda Ostravské nečeká. Vítězem základní části se stala Mladá Boleslav, Baník mohl - a měl - triumfovat na Malta Cupu, turnaji čtyř, kde byl favoritem. Padl však už v semifinále s druholigovou Zbrojovkou Brno, přestože už po čtvrthodině vedl 2:0. Oba góly vstřelil Jánoš, první dokonce ze středového kruhu. "Já to tak občas zkouším i v lize, snažím se brankáře překvapit. Viděl jsem, že gólman (Jiří Floder) je na penaltě, tak jsem to zkusil a vyšlo to," popisuje situaci.

Nakonec však soupeř vývoj otočil. "Je to tady skvělé, chceme se připravit na ligu, ale zatím se nám zápasy nevedou. Jakmile nás někdo zatlačí, máme problém. Musíme si to rozebrat, takhle to dál nejde," hořekuje Jánoš.

Na stadion maltské reprezentace Ta´Qali přiletělo mužstvo povzbudit několik desítek fanoušků, kteří byli slyšet. Našli si výhodný spoj z Katovic, letenka za hornickou cenu dvou tisíc korun, udělali si čtyřdenní hezký výlet. A viděli i milovaný Baníček. A jeho porážka? "Nevadí, vždyť je to jen příprava," nelká nad prohrou s rivalskou Zbrojovkou fanoušek Marek. Zarytější ultras však byli jiného mínění a svou ukojenost dali hlasitě najevo.

"Moc mě mrzí, že jsme je zklamali," chápe jejich rozladění Jánoš. "Jsme rádi za jejich podporu, bylo je slyšet, v jiných klubech, kde jsem působil, se nestávalo, aby letecky přicestovali a nás takhle drželi. Je pro nás mínus, že se jim nezavděčíme. Jedou takovou dálku a my tahle nesmyslně prohrajeme," omlouvá se za celé mužstvo.

"Asi nás příští rok znovu pošlou do Turecka…"