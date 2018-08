Dynamo Kyjev se rovněž do třetího předkola podívá rovnou bez předchozích kvalifikací. Stačilo mu k tomu druhé místo v lize, kde nakonec nedokázal předhonit svého rivala Šachťar, který se kvalifikoval přímo do hlavní soutěže. Dynamu se ale náramně povedl vstup do sezóny, stejně jako Slavii. Před startem nového ročníku získalo po výhře 1:0 domácí superpohár právě na úkor Šachťaru. Poté si připsalo výhry 1:0 s Vorsklou, Lvovem a opět s Doněckem. Zatím tak prochází svou ligou bez ztráty bodu a na svém kontě jich tak má rovných 9, což mu stačí na 2. příčku.

Kyjev se navíc nachází v posledních měsících ve velké formě. V posledních sedmi utkáních včetně přípravy nedostal gól a na hořkost porážky čeká již 13 zápasů, přesně od 9. Května.