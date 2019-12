Slávisté jsou neuvěřitelní. Proč o nich nemluvíte? vyčetl kouč Dortmundu novinářům

Důrazné varování směrem k německým žurnalistům vyslal na tiskové konferenci před úterním zápasem Ligy mistrů kouč Borussie Dortmund Lucien Favre. "Ptáte se pořád na nás, na Inter, Barcelonu, ale měla by vás zajímat i Slavia. Je neskutečné, jak jsou fyzicky připravení," prohlásil dvaašedesátiletý trenér.

"Ještě ráno jsem sledoval jeden z jejích zápasů. Dohromady naběhali asi 132 kilometrů, což je snad světový rekord," kroutil hlavou Favre.

Kvalitu sešívaných podle jeho slov jasně deklaruje, že slávisté dokázali remizovat na legendárních stadionech San Siru a Campu Nou, "A doma proti Interu si vypracovali čtyři jasné gólovky, mohli rozhodnout, ale jejich záložník neproměnil sólo na brankáře. Hrají velmi odhodlaný, propracovaný a zajímavý fotbal. A přesto o nich nikdo nemluví," dodal švýcarský kouč.

Eminentní zájem německých žurnalistů o Borussii ovšem není nepochopitelný. Vestfálský klub není před závěrečným kolem v ideální pozici, proti Slavii musí získat více bodů než Inter proti Barceloně. Pokud se mu to nepodaří, zbude na žlutočerné pouze Evropská liga.

"Všechno je možné. Dokonce to, že bychom se kvalifikovali přes remízu. Ale to jsou jen úvahy, nezbývá nám nic jiného než Slavii porazit a čekat, jak dopadne zápas Interu s Barcelonou," prohlásil Favre.

V Dortmundu všichni věří, že tým už zase šlape na sto procent, že podzimní krizi už má za sebou. Po porážkách 0:4 v Mnichově a 1:3 v Barceloně a domácí remíze 3:3 s Padebornem si prý hráči sedli a mizerné výsledky si vyříkali.

"Každý si k tomu něco řekl, ale bylo to v pozitivním duchu, nic osobního. A evidentně to zafungovalo, protože kluci, kteří do té doby nehráli moc dobře, se na hřiště vrátili působivým způsobem," pochválil tým gólman Roman Bürki.