Slavia vyzve v boji o Ligu mistrů Dynamo Kyjev

před 1 hodinou

Slavia se ve třetím předkole Ligy mistrů utká s ukrajinským Dynamem Kyjev. První zápas odehraje doma buďto 7., nebo 8. srpna. Odvety se hrají o týden později. Své soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy se dnes ještě dozvědí Sparta a O0lomouc.

Nyon - Fotbalisté Slavie se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s Dynamem Kyjev. První zápas se bude hrát 7. nebo 8. srpna v Praze, odveta na Ukrajině 14. srpna. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

S ukrajinským vicemistrem se v letní přípravě utkala Plzeň, která na rakouském soustředění prohrála 0:2. Pokud svěřenci Jindřicha Trpišovského v kvalifikaci LM neuspějí, mají jistotu, že si zahrají ve skupině Evropské ligy.

"Je to těžký los. Přál jsem si Ajax, ale aspoň jsme se vyhnuli Benfice, což je velké plus. Těším se strašně moc. Liga mistrů je po reprezentaci nejvíc, čeho může fotbalista dosáhnout. Tak doufám, že si sen splníme a užijeme si to," řekl pro twitter Slavie útočník Stanislav Tecl.

💬 „Těžký los, ale aspoň jsme se vyhnuli Benfice," říká k našemu soupeři pro boj o Ligu mistrů útočník Stanislav Tecl. #sladyn pic.twitter.com/Ku1tOfnZ7W — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 23, 2018

Ajax si přál i trenér Trpišovský. "Z losu úplně nadšený nejsem. Přál jsem si jednoho z dvojice Ajax a Basilej. Na druhou stranu jsem rád, že to není Benfica, o které jsem přesvědčený, že sportovně by to pro nás byl nejtěžší soupeř," řekl Trpišovský.

"Dynamo je složené z ukrajinských reprezentantů. Plus jsou doplnění o špičkové cizince, mají skvělé individuality jako třeba Pivariče, který hrál výborně za Chorvatsko a zahrál si finále mistrovství světa. Pak také brazilského záložníka Tche Tche," dodal kouč, který už sledoval Dynamo během léta jako jednoho z možných soupeřů.

Slavia hrála v základní části Ligy mistrů pouze v roce 2007. Tehdy v konkurenci Arsenalu, Sevilly a Steauy Bukurešť obsadila třetí místo ve skupině. Loni Pražané ve čtvrtém předkole vypadli s APOELem Nikósie.

Slavia porazila Dynamo 2:1 v únoru 2016 na soustředění ve Španělsku. Ve vršovickém celku krátce působil ukrajinský záložník Ruslan Rotaň, který hrával i za kyjevský tým.

Tehdy skóroval záložník Slavie Jaromír Zmrhal. "Rád bych si to zopakoval. Los pro nás dopadl docela dobře, mohlo to skončit hůř. Dostali jsme hratelného soupeře, se kterým se můžeme rovnat, a budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek," prohlásil Zmrhal.

Z českých týmů se v pohárech s Dynamem naposledy střetla pražská Sparta ve druhém předkole LM v roce 1998. Kyjevský tým tehdy postoupil po penaltovém rozstřelu.

V minulé sezoně rekordní patnáctinásobný ukrajinský šampion došel v Evropské lize až do osmifinále, kde vypadl s Laziem Řím. Dynamo v sobotním utkání o domácí Superpohár zdolalo mistrovský Šachtar Doněck 1:0. V éře Sovětského svazu dvakrát vyhrálo Pohár vítězů pohárů.