Ukončíme neprůstřelnost kyjevského brankáře, věří Sýkora

před 1 hodinou

Praha - Záložník Jan Sýkora věří, že fotbalisté Slavie Praha budou ve dvojzápase 3. předkola Ligy mistrů prvním týmem, který v nové sezoně dokáže dát Dynamu Kyjev gól. Ukrajinský vicemistr v dosavadních čtyřech soutěžních duelech vyhrál shodně 1:0 a v součtu s přípravou neinkasoval už sedmkrát po sobě.

"Ta série nás nijak neděsí. Budeme se snažit, abychom byli ti, kteří Dynamu jako první dají gól. Soupeře jsme si rozebrali, dívali jsme se na video. Je hodně takticky vyspělý a mají na tom hodně postavenou defenzivní činnost," řekl na tiskové konferenci Sýkora.

"Nevím, jestli je považuji za favorita, ale určitě mají více zkušeností z Evropy než my. S tím musíme počítat. Musíme k tomu přistoupit s pokorou, plným nasazením a určitě beze strachu. Každý kladný výsledek, tedy výhra, je pro nás dobře," dodal reprezentační záložník.

Slavia vyhrála všechna tři kola nové ligové sezony a předvedla i dobré výkony. "Myslím si, že nás to pod žádný tlak nedostává. Úterní zápas a potažmo odveta bude o něčem úplně jiném než liga. To nás nemusí svazovat. Musíme předvést to, co předvádíme v lize, aby všichni byli spokojení - jak my, tak fanoušci," prohlásil Sýkora.

"Máme zkušené mužstvo a to i z pohledu evropských soutěží, takže o nervozitě asi nemůže být řeč. Myslím, že kvalitu na to, abychom postoupili, máme. Ale pravda leží na hřišti, tam se ukáže," konstatoval čtyřiadvacetiletý záložník.

Vloni Slavia ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadila Borisov, ale v závěrečném předkole vypadla s APOELem Nikósie. "Minule jsme měli velkou šanci postoupit do skupiny a nepovedlo se. Kvůli nám, ale i kvůli všem lidem, kteří fandí Slavii, bychom to chtěli tentokrát zvládnout," doplnil Sýkora.