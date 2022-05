Liverpool trápí noční můra jménem Benzema. Je nezastavitelný, souhlasí Rozehnal

Jak ubránit Karima Benzemu? Tuto otázku si před sobotním finále Ligy mistrů (21:00) kladou především obránci anglického Liverpool FC, vymýšlejí na francouzskou střeleckou hvězdu Realu Madrid co nejúčinnější taktiku. Bývalý stoper české reprezentace David Rozehnal jim však rozpálená čela ochlazuje. "Když má den, tak je neubránitelný," tvrdí.

Bronzový medailista z Euro 2004 v Portugalsku a mistr Evropy do 21 let 2002 poznal Benzemu při přímých střetech v době, kdy oblékal dres slavného Paris Saint-Germain (2005-2007) a lyonský rodák s alžírskými kořeny závratnou kariéru teprve začínal.

"Okolo něj zářily ještě jiné hvězdy, ale už tehdy bylo vidět, jaký je v něm střelecký potenciál," vzpomíná Rozehnal.

V roce 2009 koupil lyonského útočníka slavný Real Madrid za sumu 35 milionů eur (cca 910 milionů korun) a v nejúspěšnějším klubu světa své umění naplno rozvinul. Poznával to v osobních soubojích i český internacionál Tomáš Ujfaluši, jenž oblékal dres městského rivala Atlétika Madrid (2008 až 2011).

"V té době větší pozornost na sebe strhával Ronaldo," připomíná portugalskou megastar největší svítivosti. "Ale Benzema mu dělal vynikající servis," upozorňuje, že francouzský kanonýr umí i na góly nahrávat. "Ovšem naše taktika se víc soustředila na úkol ubránit Ronalda," přiznává Ujfaluši.

Opominout další výraznou osobnost však nešlo. "Benzema je v šestnáctce extrémně nebezpečný, má vynikající výběr místa," charakterizuje Ujfaluši tehdejšího protivníka. "Nesmí převzít balon. Jak se dostane do náběhu, už se těžko zastavuje," zdůrazňuje.

Kolega z české reprezentace Rozehnal je podobného názoru. Útočnou řadu Realu Madridu sleduje nadále s bedlivou pozorností znalce. "Benzema a Vínicius Junior mají v sobě automatismy, naslepo o sobě vědí," přidává do nebezpečí i brazilského mladíka.

"Když to rozjedou, nedají se zastavit," probírá. Nějaké možnosti však nachází. "Je třeba především předvídat, zhatit jim jejich akci hned na počátku šikovným postavením, přečtením přihrávky," doporučuje. "Ne jít bezhlavě do souboje, to se většinou nevyplácí."



Podle něj je Benzema nyní nejlepší útočník světa a Zlatý míč vládce fotbalové planety by si právem zasloužil. "Dává góly z nejtěžších pozic, nikoli jen z loženek," podotýká. "Hlavou, v pádu, z dálky, zády brance, po obejití více protihráčů," vypočítá situace, z nichž urostlý Francouz skóruje. "Je v životní formě," přidává se Ujfaluši.

Čeští stopeři radí liverpoolským kolegům, aby se netrápili noční můrou, jak uhlídat Benzemu. "Ono to ani nejde," tvrdí Rozehnal. "Musí se toho sejít víc, mít dobrý den," přemítá. "Protože když ho má on, je neubránitelný," skládá poklonu horkému adeptovi na trofej pro nejlepšího fotbalistu světa v probíhající sezoně.