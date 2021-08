Slavia - Ferencváros 0:0. Komplikace pro domácí, zraněného Olayinku nahradil Sima

Stávka strojvedoucích v Německu, která v osobní dopravě začne ve středu, zkrátí cestu pěti zpátečních vlaků mezi Českem a Německem. Pojedou z Prahy do Drážďan a zpět bez omezení, dál do Německa už ale pokračovat nebudou. Provoz některých spojů omezí také už dříve započaté výluky na tratích. Na českých tratích stávka žádné spoje neohrozí. ČTK to řekla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Strojvedoucí Deutsche Bahn (DB) vyhlásili kvůli tlaku na vyšší mzdy dvoudenní stávku.

"V souvislosti se stávkou strojvedoucích v Německu nebudou vlaky na území ČR nijak dotčeny. S omezením musejí počítat cestující do Německa u spojů Berliner, Hungaria a Vindobona z Prahy přes Děčín do Drážďan, Berlína a Hamburku," uvedla Rajnochová v tiskovém prohlášení. Na dotaz ČTK upřesnila, že stávka konkrétně omezí asi pět zpátečních vlaků. Budou jezdit na trase mezi Prahou, Děčínem a Drážďany, kde jejich provoz zajistí strojvedoucí českého dopravce. Vlaky nebudou pokračovat do Berlína nebo Hamburku. S výlukami musí cestující počítat také u čtyř spojů EC Berliner.

Bez omezení by měly jezdit ostatní vlaky, které dráhy provozují s jinými dopravci. Například Die Länderbahn v úseku Praha - Mnichov a zpět pojedou bez omezení nebo na místech výluk u hranic je nahradí podle plánu autobusy.

ČD také doporučily cestujícím, aby sledovali aktuální informace o provozu na jejich webových stránkách a pro cesty v Německu také na webu DB. Jízdenku platnou následující dva dny pro vlaky DB budou moci cestující použít kdykoliv do 20. srpna pro trasu, pro niž je vydána. Jízdenky bude také možné vrátit beze srážky.