Objednejte si hotel v Istanbulu, láká Klopp fanoušky na příští finále Ligy mistrů

Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp zůstává i přes porážku ve finále Ligy mistrů s Realem Madrid optimistický. Věří, že si Liverpool zahraje o cennou trofej i za rok.

Německý kouč ještě v sobotu večer vyslal fanouškům Reds jasnou zprávu: začněte si objednávat lístky a hotel do Istanbulu. Právě největší turecké město bude v roce 2023 hostit finále nejprestižnější evropské fotbalové soutěže,

Liverpool podlehl madridskému celku nejtěsnějším možným rozdílem, zápas rozhodl v druhém po gól Viniciuse Juniora.

"V šatně v tuhle chvíli nikdo nemá pocit, že to byla skvělá sezona. Možná na to potřebujeme pár hodin. Odehráli jsme dobrý zápas, ale ne perfektní. Myslím, že proti soupeři s tak hlubokou obranou není dokonalá hra ani možná. Hodně jsme stříleli, ale většinou to nebyly velké šance. Courtois předvedl dva nejlepší zákroky večera. Dostali jsme gól z vhazování. Valverde chtěl vystřelit, byl tam Vinicius a bylo hotovo," zhodnotil zápas pro stanici BT Sport.

"Je to zvláštní pocit. Není vůbec špatné dostat se do finále. Je to svým způsobem úspěch. Ale ne takový, jaký byste chtěli mít. Mám silný pocit, že se do finále vrátíme. Kluci umí jít za úspěchem, dohromady je to skvělá parta. V příští sezoně budeme mít skvělý tým," věří 54letý trenér.

Před příštím ročníkem Ligy mistrů má Klopp jasno: "Co v příští sezoně? Istanbul? Objednejte si hotel."