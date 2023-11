United padli v Kodani po sedmigólovém thrilleru. Real i Bayern v klidu postupují

Fotbalisté Realu Madrid, Bayernu Mnichov, Interu Milán a San Sebastianu si v Lize mistrů už po 4. kole skupinové fáze zajistili postup do osmifinále. Doplnili tak dvojici Manchester City, Lipsko, která prošla mezi nejlepších 16 celků soutěže v úterý.

Real si poradil 3:0 s Bragou a Bayern rovněž doma zvítězil 2:1 nad Galatasarayem. San Sebastian na svém hřišti porazil 3:1 Benficu Lisabon, za kterou odehrál více než hodinu obránce David Jurásek. Druhým postupujícím ze skupiny D je Inter Milán po vítězství 1:0 v Salcburku.

Střídající záložník Alex Král pomohl Unionu Berlín k remíze 1:1 na hřišti Neapole a k prvnímu bodu v soutěži. Manchesteru United nestačilo ani dvougólové vedení a v oslabení podlehl 3:4 v Kodani.

Real mohl brzy prohrávat, Djaló ale z pokutového kopu gólmana Lunina nepřekonal. V 27. minutě zužitkoval Mendyho přihrávku před branku Díaz a v 58. minutě se prosadil po podobné akci Vinícius Júnior. Vzápětí přidal třetí zásah chytrým obloučkem Rodrygo.

"Bílý balet" udržel stoprocentní bilanci v soutěži a má pětibodový náskok na druhou Neapol, Braga ztrácí na italské šampiony čtyři body.

Union po 12 soutěžních utkáních utnul sérii porážek, naposledy bodoval 26. srpna v německé lize proti Darmstadtu (4:1). Neapol sice poslal do vedení v 39. minutě Politano, krátce po změně stran ale vyrovnal po brejku Fofana. Union skóroval po pěti soutěžních utkáních a 561 minutách hry, navzdory zisku premiérového bodu v Lize mistrů v klubové historii ale ztratil šanci na jedno ze dvou postupových míst ve skupině C. Král přišel do hry v 70. minutě.

Do play off neprojde ani Benfica, která dnes v 21. minutě prohrávala už 0:3. Za San Sebastian se trefili Merino, Oyarzabal a Barrenetxea, a to ještě Méndez neproměnil penaltu. Za nepříznivého stavu vystřídal Jurásek v 31. minutě Florentina, lisabonský celek už ale dokázal po pauze jen snížit zásluhou Rafy Silvy.

San Sebastian slaví domácí výhru v Lize mistrů po 20 letech a ve skupině D zvítězil potřetí za sebou. Baskové nakonec už dnes postoupili do osmifinále, protože Inter gólem z 86. minuty vybojoval triumf v Salcburku, kde z pokutového kopu rozhodl Martínez. Inter se San Sebastianem mají po deseti bodech, o sedm víc než Salcburk.

V závěru zápasu padaly branky i v Mnichově. Bayernu zařídil vítězství i jistotu první příčky ve skupině dvěma zásahy v závěrečné desetiminutovce kanonýr Kane, jenž dal v posledních pěti utkáních za klub deset gólů. V nastavení zkorigoval skóre Bakambu.

Druhé utkání skupiny A mělo divoký průběh. Manchester United vedl na hřišti FC Kodaň po půlhodině 2:0 po trefách Rasmuse Höjlunda. Odchovanec kodaňského klubu má v aktuální sezoně Ligy mistrů na kontě už pět gólů a v čele tabulky střelců dostihl Moratu z Atlética Madrid.

Ve 42. minutě ale dostal po ostrém "šlapáku" červenou kartu Rashford a záhy zužitkoval přesilovku Elyounoussi. Ve třináctiminutovém nastavení, které způsobilo několik dlouhých přerušení během úvodního dějství, navíc zahrál Maguire ve vápně rukou a z penalty srovnal Goncalves. United čelili pokutovému kopu ve všech čtyřech úvodních kolech skupinové fáze, tentokrát ale brankář Onana na rozdíl od úvodního vzájemného duelu kapituloval.

V 69. minutě po další ruce vrátil favoritovi vedení z pokutového kopu Fernandes, obrat ale nakonec dokonali v 83. minutě Lerager a o čtyři minuty později parádním volejem teprve sedmnáctiletý Bardghji. Kodaň oplatila soupeři dva týdny starou porážku 0:1 z Old Trafford a posunula se o skóre na druhé místo před Galatasaray. Manchester je o bod zpět poslední.

Ve skupině B je blízko postupu Arsenal po domácí výhře 2:0 nad Sevillou, trefili se Trossard a Saka. "Kanonýři" mají čtyřbodový náskok na PSV Eindhoven s Lens, jejichž vzájemný zápas dnes ve prospěch nizozemského celku rozhodl jedinou brankou kapitán De Jong.

Fotbalová Liga mistrů - 4. kolo:

Skupina A:

Bayern Mnichov - Galatasaray Istanbul 2:1 (0:0)

Branky: 80. a 86. Kane - 90.+3 Bakambu. Rozhodčí: Nobre (Portug.).

FC Kodaň - Manchester United 4:3 (2:2)

Branky: 45. Elyounoussi, 45.+9 Goncalves z pen., 83. Lerager, 87. Bardghji - 2. a 28. R. Höjlund, 69. Fernandes z pen. Rozhodčí: Rumšas (Lit.). ČK: 42. Rashford (Manchester).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 11:6 12 2. FC Kodaň 4 1 1 2 7:8 4 3. Galatasaray 4 1 1 2 7:9 4 4. Manchester United 4 1 0 3 9:11 3

Skupina B:

Arsenal - FC Sevilla 2:0 (1:0)

Branky: 29. Trossard, 64. Saka. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

PSV Eindhoven - Lens 1:0 (1:0)

Branka: 12. De Jong. Rozhodčí: Siebert (Něm.). ČK: 90.+2 Guilavogui (Lens).

Tabulka:

1. Arsenal 4 3 0 1 9:3 9 2. Lens 4 1 2 1 4:4 5 3. PSV Eindhoven 4 1 2 1 4:7 5 4. FC Sevilla 4 0 2 2 4:7 2

Skupina C:

Neapol - Union Berlín 1:1 (1:0)

Branky: 39. Politano - 52. Fofana. Rozhodčí: Ruperti (Niz.).

Real Madrid - Braga 3:0 (1:0)

Branky: 27. Díaz, 58. Vinícius Júnior, 61. Rodrygo. Rozhodčí: Meler (Tur.).

Tabulka:

1. Real Madrid 4 4 0 0 9:3 12 2. Neapol 4 2 1 1 6:5 7 3. Braga 4 1 0 3 5:9 3 4. Union Berlín 4 0 1 3 3:6 1

Skupina D:

San Sebastian - Benfica Lisabon 3:1 (3:0)

Branky: 6. Merino, 11. Oyarzabal, 21. Barrenetxea - 49. Rafa Silva. Rozhodčí: Taylor (Angl.).

Salcburk - Inter Milán 0:1 (0:0)

Branka: 86. Martínez z pen. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).

Tabulka: