Francouzi obvinili z chaosu před finále LM fanoušky Liverpoolu, Anglie protestuje

Podle francouzské ministryně sportu Amélie Oudéaové-Castéraové způsobili nepokoje před sobotním finále fotbalové Ligy mistrů v Saint-Denis fanoušci Liverpoolu. Problémy poté ještě znásobila místní mládež, která se pokusila dostat na stadion bez lístků.

Utkání, které nakonec vyhrál 1:0 Real Madrid, začalo kvůli chaosu před stadionem se zhruba půlhodinovým zpožděním. Zasáhnout museli policejní těžkooděnci a použili i slzný plyn. Zadrženo bylo 105 lidí a 238 fanoušků utrpělo lehká zranění.

"V první řadě si musíme uvědomit, že se před stadionem shromáždilo velké množství fanoušků Liverpoolu bez lístků nebo s falešnými vstupenkami," řekla Oudéaová-Castéraová rozhlasové stanici RTL.

"A při takovém množství je jasné, že se někteří lidé pokusí dostat se na stadion. Do toho se navíc přimíchala místní mládež, která se také pokusila proniknout na Stade de France," přidala. Příznivci Realu podle ní žádné problémy nezpůsobili, protože je měl španělský klub pod kontrolou.

Francouzská vláda kvůli incidentu na dnešek také svolala mimořádné zasedání. Země má totiž příští rok hostit mistrovství světa v ragby a v roce 2024 se v Paříži uskuteční letní olympijské hry.

"Co se stalo, je politováníhodné a hlavně znepokojující, protože se jasně ukázalo, že nejsme připravení na akce, jako je třeba olympiáda," prohlásil krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon. "Musíme udělat všechno pro to, aby se to už neopakovalo," přidala Oudéaová-Castéraová.

Pohoršení z postupu policie vyjádřil náměstek britské ministryně kultury a sportu pro technologii Chris Philp. "Byl jsem v šoku, když jsem viděl policii, jak použila pepřový sprej na fanoušky, mezi kterými byli děti nebo postižení," uvedl. "A ze záběrů, které jsem viděl, šlo o zcela přehnaný zákrok," dodal.

Policii zkritizoval také výkonný ředitel liverpoolského klubu Billy Hogan. Zacházení s fanoušky anglického celku podle něj bylo nepřijatelné a současně vyzval evropskou fotbalovou unii UEFA, aby případ vyšetřila.