Bruggy dostaly výprask od Manchesteru City, doma se ztrapnil i Besiktas

Finalista minulého ročníku fotbalové Ligy mistrů Manchester City si v Bruggách připsal už druhé hladké vítězství, tentokrát 5:1. První body v soutěži dnes oslavil Sporting Lisabon po výhře na půdě Besiktasu 4:1.

Anglický mistr ve skupině A v minulém kole prohrál v Paříži 0:2, ale dnes v Bruggách navázal na svou šestigólovou kanonádu ze zápasu s Lipskem. Už ve 13. minutě dopravili hosté míč do sítě, ale sudí po konzultaci s videorozhodčím gól neuznal pro ofsajd. O čtvrthodiny později už bylo všechno v pořádku, když portugalský obránce Cancelo zastoupil renomované střelce.

Dvě minuty před přestávkou byl v šestnáctce faulován Alžířan Mahriz a nařízenou penaltu stejně jako proti Lipsku sám bezpečně proměnil. Po změně stran přidali další branky Walker a střídající Palmer, který se zapsal mezi střelce hned po svém příchodu na trávník. A to ještě několik dalších šancí zmařil skvěle chytající brankář Mignolet a v závěru hosté předváděli spíš bezstarostnou exhibici než snahu o další góly. Díky tomu mohl domácí Vanaken snížit na 1:4, ale poslední slovo měl znovu Mahriz.

V Istanbulu v zápase dvou týmů, které ve skupině C dosud nezískaly ani bod, triumfoval Sporting Lisabon. Hrdinou byl uruguayský obránce a kapitán hostů Coates, který během úvodní půlhodiny po rohových kopech dvakrát přesně hlavičkoval do sítě a byly to jeho první góly v sezoně. Domácí mezitím stihli vyrovnat zásluhou Kanaďana Larina, který skóroval také hlavou. Ještě do přestávky ale zvýšil Španěl Sarabia z penalty za Vidovu ruku. Kontaktní gól Besiktasu rozhodčí po zhlédnutí videa neuznal pro předchozí ofsajd. Po přestávce Paulinho trefil nejprve tyč, pak břevno a do třetice síť.

Skupina A:

FC Bruggy - Manchester City 1:5 (0:2)

Branky: 81. Vanaken - 43. z pen. a 85. Mahriz, 28. Cancelo, 53. Walker, 67. Palmer. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

1. Manchester City 3 2 0 1 11:6 6 2. Paris St. Germain 2 1 1 0 3:1 4 3. Bruggy 3 1 1 1 4:7 4 4. Lipsko 2 0 0 2 4:8 0

Skupina C:

Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon 1:4 (1:3)

Branky: 25. Larin - 15. a 28. Coates, 44. Sarabia z pen., 89. Paulinho. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).