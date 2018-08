Boj o naději. Slávisté vstupují do předkola Ligy mistrů, obrana Dynama Kyjev je neděsí

před 47 minutami

Zlomit tým, který prakticky nedostává branky. To je úkolem fotbalistů Slavie, které dnes od 19.30 v Edenu čeká start do 3. předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev.

Praha - Čtyři soutěžní zápasy v nové sezoně, čtyři výhry 1:0. V součtu s přípravnými zápasy Dynamo Kyjev neinkasovalo sedmkrát za sebou. Slávisté začínají další pokus probít se do Ligy mistrů proti soupeři, který sází na perfektně organizovanou defenzivu.

"Ta nás ale neděsí. Chceme být ti, kteří Dynamu jako první dají gól," prohlásil před zápasem záložník Jan Sýkora.

Červenobílí se tedy pokusí o to, co se nepovedlo hned dvakrát Šachtaru Doněck. Neuspěla ani Plzeň, která s ukrajinským týmem padla v generálce na sezonu 0:2.

"Nejenže dostávají strašně málo gólů, soupeři si proti nim nevypracují ani moc gólových šancí. U takhle vyspělého mužstva jsem dlouho neviděl takovou zodpovědnost hráčů směrem dozadu, aby se tak obětovali pro úspěch mužstva," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Pokud se nestane nic neočekávaného, Slavia by měla večer v Edenu vyběhnout v očekávané sestavě, ve které odehrála první tři ligové zápasy. Pouze s jedním otazníkem - na hrotu zřejmě dostane před Stanislavem Teclem přednost Milan Škoda, protože se dá očekávat, že domácí budou bušit do zformované ukrajinské obrany.

"Troufnu si tvrdit, že jak jsem viděl styl Dynama, tak moc gólů padat nebude. Myslím, že nás čeká neustálá hra do deseti nebo jedenácti hráčů. Budou rozhodovat detaily. Samozřejmě budu rád, když se budu mýlit a góly padat budou," dodal kouč.

Jenže i Slavia budí respekt. V generálce v pohodě přehrála ruský Rostov, v prvních třech ligových zápasech sesbírala plný počet bodů s impozantním skóre 10:1.

"Myslím si, že nás to pod žádný tlak nedostává. Úterní zápas a potažmo odveta bude o něčem úplně jiném než liga. To nás nemusí svazovat. Musíme předvést to, co předvádíme v lize, aby všichni byli spokojení - jak my, tak fanoušci," prohlásil Sýkora.

Pro Slavii je výhodou, že může hrát bez nervů o pohárové přežití. Ze třetího předkola letos vede cesta rovnou do základní skupiny Evropské ligy, zatímco kdo z českých týmů loni skončil v této fázi, musel do play off. Utkání s Dynamem Kyjev je tedy především bitvou o naději, o to, kdo se postaví lepšímu z dvojice Ajax - Lutych.

Pokud by k souboji se slavným nizozemským klubem skutečně došlo, pro Slavii by to byla příjemná reminiscence na rok 2007, kdy právě přes Amsterdam přešla poprvé naposledy do ligy mistrů. "Kdyby to tak dopadlo, hlavně Standa Vlček by měl asi velkou radost," odkázal Trpišovský na fakt, že současný vedoucí vršovického mužstva Vlček před 11 lety Ajaxu vstřelil oba góly v domácí odvetě.

Vloni Slavia ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadila Borisov, ale v závěrečném předkole vypadla s APOELem Nikósie. "Minule jsme měli velkou šanci postoupit do skupiny a nepovedlo se. Kvůli nám, ale i kvůli všem lidem, kteří fandí Slavii, bychom to chtěli tentokrát zvládnout," doplnil Sýkora.

Utkání na vyprodaném stadionu v pražském Edenu má výkop v 19:30, odveta na Ukrajině se bude hrát příští týden.