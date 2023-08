Ukázka brutálního násilí. Při bitce fotbalových fanoušků byl ubodán Řek

Při střetu fanoušků fotbalistů AEK Atény a Dinama Záhřeb před dnešním utkáním 3. předkola Ligy mistrů byl na předměstí řecké metropole ubodán příznivec domácího celku. Policie uvedla, že dvaadvacetiletý muž v noci na dnešek podlehl zraněním po převozu do nemocnice. Intenzitu střetů ukazují videa na sociálních sítích.

"U stadionu (AEK Atény) Nea Filadelfia došlo k vážným událostem. Mladý Řek byl ubodán k smrti a dalších šest zraněných lidí je v nemocnici," sdělila policie, jež zároveň zatkla 83 lidí.

Minulý měsíc dostalo sedm fotbalových fanoušků PAOK Soluň trest doživotí za to, že loni v únoru ubodali k smrti devatenáctiletého příznivce Arisu. Dalších pět lidí bylo po půlročním procesu odsouzeno k 19 či 20 letům vězení. Jen v Soluni to byl během tří let třetí případ úmrtí v souvislosti se střety fanouškovských skupin.

Bitka fanoušků AEK Atény a Dinama Záhřeb: