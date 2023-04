Kuka už nežije s moderátorkou Dlouhou, jeho partnerkou je teď dcera spoluhráče z Eura

Kdysi slavný pár se po 25 letech rozpadl. Pavel Kuka médií už nežije s bývalou moderátorkou sportovních novin Renátou Dlouhou, která se v současnosti živí jako pedagožka. Novou partnerkou bývalého reprezentačního útočníka je podle deníku Blesk třiatřicetiletá dcera Miroslava Kadlece Eva.

Odkopali spolu řadu zápasů v reprezentačním dresu, čtyři roky spolu strávili na angažmá v německém Kaiserslauternu, spolu vybojovali největší úspěch samostatného českého fotbalu, stříbro na mistrovství Evropy v Anglii.

Nyní k sobě mají bývalí spoluhráči ještě blíž: Pavel Kuka po rozchodu se svou dlouholetou partnerkou Renatou Dlouhou údajně tvoří pár s dcerou Miroslava Kadlece Evou. Ta je zároveň sestrou Michala, který je i ve svých osmatřiceti letech oporou v prvoligovém Slovácku.

"Je pravda, že se naše cesty rozdělily. Byli jsme spolu pětadvacet let, loni jsme se rozešli. Důvody si nechám pro sebe, ale byl to klidný rozchod a s Pavlem jsme zůstali přátelé. Je to skvělý chlap a vycházíme spolu dobře," citoval Dlouhou web Expres.cz.

Eva Kadlecová je bývalá tenistka a dnes cvičitelka jógy. Společně s Kukou se už objevili na oslavě 50. narozenin Jana Kollera, kterou bývalý vytáhlý útočník pořádal v pražské Lucerně.