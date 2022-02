Krmenčíka bych nezatracoval. Škoda by Slavii prospěl, míní bývalý střelec Slavie

Robert Segmüller býval slávistický střelec - zabiják 70. let minulého století, který čtyři ročníky po sobě dokázal nasypat do soupeřovy sítě minimálně deset gólů: 10, 13, 12, 10. Taková byla jeho bilance v letech 1973-1977. Slavia nyní po odchodu Jana Kuchty takového kanonýra nyní nemá. "Nějaký by se hodil," míní. A Michaela Krmenčíka ještě nezatracuje.

Myslíte, že současná Slavia se svým herním stylem potřebuje hrotového útočníka vašeho typu?



Jsem přesvědčený, že potřebuje. Jeden uklízeč by se určitě hodil. Já dával góly tak, že se to ode mě odrazilo…Je ovšem zajímavé pozorovat, jak Jindra (trenér Trpišovský) se sestavou hýbá, různě pozice mění. Teď se prosazuje Lingr, který maká, lítá, jezdí, věřím, že se střelecky zase začne dařit Ševčíkovi, kterému jeho nebezpečná střelba trochu vypadla. Navíc je pořád zraněný. Chybí i Stanciu, to je jasné. Je tu ještě Standa Tecl, výborný kluk, bojovník, dříč, ale góly nedává, míč mu pořád odskakuje od nohy, nepadá mu to tam. Do šancí se dostane, jenže jejich proměňování je horší. Svoje na hřišti udělá, odpracuje to. Držím mu palce, je to slušný a poctivý kluk, kanonýr z něj ale asi nebude.

Uvažovalo se, že by se vrátil Milan Škoda. Byl by ještě prospěšný?

Milan byl skvělý útočník. Hlavně postavou, vyhrával hlavičky, dával spoustu gólů. Nevím, jak by nyní zapadl. Při troše snahy by to ale šlo. Fyzicky je na tom pořád dobře, vysoký, fotbalista to je, udrží balon. Já si myslím, že by se i přes svůj věk mohl nadále prosazovat.

Po něm se střelecky dařilo chorvatskému útočníkovi Petaru Musovi, králi střelců 2019/2020. Udělalo vedení chybu, když ho pustilo do zahraničí?

Je to pořád mladý kluk (23 let), mohli na něm dále pracovat. Kdyby ho udrželi, určitě by góly dával.

Na trůnu ho v uplynulém ročníku vystřídal Jan Kuchta, který odešel za 130 milionů korun do Lokomotivu Moskva. Bylo to dobře?

Z mého pohledu je škoda, že Kuchta odešel. Byl pohyblivý, nabíhal, dřel. Měl výborný pohyb ve vápně, nestál, nečekal na balon, nabízel se. Uměl i předvídat. Nevím však, jak to měl v hlavě srovnané, jestli měl nějaké neshody s trenérem. Největší průšvih ale je, že nikdo z nás neví, jak na tom Slavia finančně je. Jestli ho musela prodat. Jestli skončila dohoda s Číňany, nikdo nic neříká, všichni jsou zticha. Také ale chápu, že hráči se chtějí posunout dál, vyzkoušet si zahraničí. Za naší doby to stálo za …. My nikam nesměli. Já končil ve Slavii v roce 1978, bylo mi čtyřiatřicet a ještě jsem podmínky na to, aby mě komunisti pustili ven, nesplňoval. Taky jsme hráli za jiné peníze. Měli jsme normální zaměstnání, z platu jsme odváděli dvaatřicetiprocentní daň. Teď jsou profesionálové. Kuchty je škoda, vypadá to, že Krmenčík představy nesplňuje.

Vy mu nevěříte?

Nedaří se mu. Nevím proč. Záleží také na tom, jak ho berou ostatní kluci v týmu. Třeba se vzpamatuje. Když šel do Plzně, zpočátku se také mučil, najednou začal dávat góly, bojoval, makal a nakonec to dotáhl až do reprezentace. Já si myslím, že se vzpamatuje. Čím je člověk starší, tím víc u toho myslí. Vím to z vlastní zkušenosti. Do Slavie jsem přišel, když mi bylo osmadvacet a půl a teprve pak jsem se střelecky rozjel.

Jsou tu další mladíci: Daniel Fila a Denis Alijagič, který ovšem odešel na hostování do Liberce. Jaký v nich vidíte potenciál?



Filu neznám, ale Alijagiče jsem sledoval ve Vlašimi, kopat umí, je i brankový. V budoucnu by mohl něco dokázat.

Naváže někdo na vaši bilanci čtyř ročníků s dvoucifernými zásahy v řadě?

Záleží na týmu. Musím především vzpomenout na výborná křídla, která jsem měl po stranách. Frantu Veselého a Dušana Herdu. V záloze Ruda Svoboda, Pepík Jebavý, Zdeněk Klimeš. Měli jsme dobrý mančaft. V roce 1976 vyhrálo Československo mistrovství Evropy a my málem dobyli doma titul. Chyběl kousek, neprohrát v posledním kole na Slovanu Bratislava.

Už to přebolelo?

Štve mě to pořád. Kdybychom titul získali, přivítali bychom v Poháru mistrů místo Ostravy v Edenu slavný Bayern Mnichov. To by byl nezapomenutelný zážitek.

Nyní Slavia ještě evropský pohár hraje, čeká ji odveta proti Fenerbahce Istanbul. Díval jste se na první zápas?

Díval, kluci se mi moc líbili, udělali mi radost. Makali, dávali góly, moc mě to bavilo.

Půjdete se podívat na odvetu?

Nepůjdu, v březnu mám jít na operaci a nechci se nakazit. Budu doma u televize a fandit. Jinak na zápasy Slavie chodím. Pokecám s ostatními. Ale z našeho mančaftu jsem nejstarší (75 let), všichni postupně odcházejí. Naposledy Pavol Biroš, který zemřel před dvěma lety. V sedmašedesáti.

Prozradíte na jakou operaci?

Našli mi nějaký nádorek a že to musí ven. Půjdu pod kudlu. Jsem z toho nějak přepadlý, nevíte, co bude, když vás otevřou. Aby to nebylo v háji…