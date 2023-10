Kovář chce být do dvou let jedničkou v Leverkusenu. V cestě ale stojí legenda

Fotbalový brankář Matěj Kovář je přesvědčen, že jeho letní přestup z Manchesteru United do Leverkusenu byl správný krok.

Třiadvacetiletý gólman zatím za Bayer v této sezoně zasáhl do dvou zápasů Evropské ligy a plní roli dvojky za Lukasem Hradeckým, věří ale, že si postupnými kroky vybojuje pozici jedničky. Kovář je zároveň rád, že ho trenér Jaroslav Šilhavý dodatečně zařadil do nominace českých fotbalistů na nadcházející zápasy evropské kvalifikace v Albánii a proti Faerským ostrovům. Řekl to na dnešní tiskové konferenci národního mužstva v Praze.

"Cítím se fajn. Po přestupu do nového klubu to je vždy náročnější, než si člověk zvykne. Ale myslím, že adaptace byla skvělá. Je to o to snazší, že v týmu mám kolegy z nároďáku. Adam (Hložek) a Patrik (Schick) mi to hodně usnadnili. A jsem rád, že teď můžu být v reprezentaci, že jsem po zranění Jindry Staňka byl další na řadě," uvedl Kovář.

Za Leverkusen zatím zasáhl do obou duelů ve skupině Evropské ligy a inkasoval v nich jediný gól. "Počítal jsem s rolí, která mi byla řečená. Nikdo mi nic nesliboval, kdy a co budu hrát. Snažím se na sobě na každém tréninku pracovat co nejlíp a ukázat trenérovi, že jsem lepší gólman než ten, kterého si momentálně vybírá. Jsem spokojený, že jsem už takhle brzo dostal šanci v Evropské lize a dvakrát jsme vyhráli, což je super. Určitě mi to do budoucna pomůže. Teď se soustředím, abych se v týmu co nejlíp usadil a postupnými kroky si vybojoval v brance pozici číslo jedna," řekl Kovář.

Třiatřicetiletá jednička Bayeru Hradecky je zároveň kapitán a dostat se přes něj mezi tyče nebude snadné. "Je to legenda klubu, ale taky už má svoje roky. Když na sobě budu pracovat, půjdu si postupně za tím snem, abych se dostal do brány, a na každém tréninku budu ukazovat, že jsem lepší než on, šance i v bundeslize přijde. Ve finále je na trenérovi, koho se o víkendu rozhodne dát do brány," konstatoval Kovář.

Gólman, který v minulé sezoně při hostování ve Spartě získal český titul, v létě dlouho zvažoval, kam z Manchesteru zamíří. Je přesvědčen, že se rozhodl dobře. "Myslím, že tohle byl ten správný krok. Mám velkou motivaci se v budoucnu dostat do brány Leverkusenu, třeba v horizontu dvou let, kdy mi bude 25 let. Chytat za jeden z nejlepších klubů v Německu není podle mě úplně špatné. Věděl jsem, jakou budu mít pozici, ale udělám maximum, abych v bráně jednou stál," poznamenal Kovář.

Bayer v úvodních sedmi kolech šestkrát zvítězil a jednou remizoval a vede bundesligu. "Věděl jsem, že Leverkusen je jeden z největších klubů v Německu a patří mezi špičku. To, že se nám takhle daří, jen dokazuje, jak velký klub to je a jak skvěle tam lidi pracují. Máme skvělého trenéra a tým, který momentálně šlape, jak má. Doufám, že budeme takhle pokračovat. V týmu je velký potenciál, a pokud se bude rozvíjet správným směrem, určitě může mít největší ambice v lize i v Evropě," mínil Kovář.

Jeho čeští spoluhráči v Bayeru aktuálně nepatří do základní sestavy. Útočník Schick se teprve vrací po zranění do tréninku a ofenzivní univerzál Hložek spíše střídá. "Jelikož jsme všichni tři Češi, snažíme si samozřejmě pomáhat co nejvíce. Je lepší mít v týmu někoho, kdo je ze stejné země. Podporujeme se a určitě to není pro nikoho z nás tří momentálně nejlepší pozice, jakou bychom chtěli. Ale fotbal se mění z vteřiny na vteřinu. Je to o tom, abychom na sobě pracovali, trenérovi ukázali, že si místo v sestavě zasloužíme, a pak to potvrdili na hřišti. Svou roli bereme, a i když nehrajeme, snažíme se dělat pro tým to nejlepší," řekl Kovář.

Schick by se mohl brzy vrátit na trávníky. "Viděl jsem ho párkrát trénovat, pomalu už do toho naskakuje. Nechci mluvit za něj, ale doufám, že brzo bude v plném zatížení a brzy se ocitne na hřišti. Co jsem ho viděl, tak je kvalitní hráč a Leverkusenu i reprezentaci by pomohl. Doufám v jeho brzký návrat. Před pár dny jsme stříleli a pár gólů už mi dal. Vypadá to s ním nadějně," uvedl Kovář s úsměvem.

Do reprezentačního "áčka" už byl jednou dodatečně povolán předloni v září, start si ale zatím nepřipsal. Bude krýt záda dvojici Jiří Pavlenka, Aleš Mandous. "Jsem jen rád, že tu můžu být. Pro mě další krok a postupný vývoj v mé kariéře. Nebudu lhát, že jednoho dne bych se tady nechtěl poprat o číslo jedna. Jsem rád, že jsem dostal pozvánku poté, co se Jindra Staněk zranil. Být tady je pro mě velké plus. Vím, co tady budu mít za roli. Budu se snažit klukům dělat co nejlepší servis, abychom tyhle dva zápasy zvládli za šest bodů," dodal Kovář.