Kouč fotbalistek pod palbou kritiky. Řekl, že ženy jsou emotivnější než muži

Trenér ženské fotbalové reprezentace Severního Irska Kenny Shiels se omluvil za své prohlášení, že ženy jsou emotivnější než muži. Slova pětašedesátiletého kouče po prohraném kvalifikačním zápase 0:5 s Anglií vyvolala na britských ostrovech vlnu kritiky.

"V ženském fotbale je to opakující se motiv. Když tým dostane gól, velmi často brzy inkasuje podruhé. Ženy a dívky jsou emotivnější než muži, inkasovaná branka je víc zasáhne," uvedl Shiels po utkání, které jeho svěřenkyním definitivně zavřelo cestu na světový šampionát v roce 2023 v Austrálii a Novém Zélandu.

Severní Irsko drželo v poločase s jasnými favoritkami z Anglie nadějný stav 0:1, po změně stran ale dvakrát inkasovalo dva "slepené" góly, což Shiels okomentoval na tiskové konferenci.

V pátek navíc jeho tým při prohře 1:3 v Rakousku dostal tři góly v rozmezí devíti minut. Shiels ale svým komentářem strhl vlnu kritiky.

"Kenny Shiels říká hlouposti. Mluvit o emotivních ženách! Copak ten člověk neviděl, kolikrát třeba já sám brečel přímo na hřišti?" uvedl bývalý anglický reprezentant Ian Wright.

"Všichni víme, a je nám to neustále opakováno v přípravě, že pět minut po obdržení nebo vstřelení branky je pravděpodobnější, že inkasujete nebo skórujete znovu. To platí pro muže i pro ženy. Vztahovat to pouze na ženský fotbal je trochu bizarní," komentovala pro BBC někdejší brankářka anglické reprezentace Siobhan Chamberlainová.

Shiels se dnes za komentář omluvil. "Mrzí mě, co má slova způsobila, omlouvám se. Jsem velký zastánce ženského fotbalu a snažím se přispívat jeho rozvoji. A jsem hrdý, že můžu trénovat takový kolektiv hráček, které jsou vzory pro tolik dívek a chlapců z celé země," uvedl v prohlášení kouč, který vede reprezentaci od roku 2019.