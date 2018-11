Kometa Matoušek, sparťanobijec Škoda či překvapení Olayinka? Slavia dumá nad střelcem

před 28 minutami

O deseti mužích, kteří v neděli vyběhnou na letenský trávník v dresu Slavie, už mají trenéři červenobílých jasno. Zapeklitým problémem je pro ně jméno jedenácté - jméno útočníka, který bude mít za úkol hostům vystřílet v derby tři body.

Praha - Možná to bude klíčové rozhodnutí v rámci celého derby. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský dumá nad tím, koho v neděli pošle do zápasu na půdě Sparty.

Rychlonohého Jana Matouška?

Osvědčeného střelce Milana Škodu?

Nebo překvapivý tah v podobě Petera Olayinky, případně Alexandra Baluty?

"Útočník je asi největší téma. Jeho výkon bude klíčový směrem k výsledku zápasu, aktivitu hrotového hráče budeme potřebovat," přiznává trenér Trpišovský.

Matoušek je logickou volbou. Dvacetiletý rychlík odehrál ve slávistickém dresu obstojně čtyři ligové zápasy, gólově se prosadil v utkání Evropské ligy na hřišti Kodaně.

"Počítám, že se v neděli nebude hrát utkání nahoru, dolů, v první řadě se oba týmy budou soustředit na obranu. V takové situaci se nejlépe hodí brejkový hráč, což v tuhle chvíli nejlépe splňuje Matoušek. I když to není typický útočník, taková ta klasická devítka, ale typologicky je na utkání venku nejvhodnější," říká Pavel Kuka, bývalý útočník červenobílých.

S ním souhlasí i František Cipro, který jako trenér dovedl Slavii v roce 1996 k mistrovskému titulu. "Všichni hrozně chválí Matouška, ale záleží také na způsobu hry, který Slavia na Letné zvolí. Pokud by hrála zezadu, na brejky, tak je Matoušek vhodný," přikyvuje Cipro, jenž se ve své hráčské kariéře sám proslavil jako rychlonohý útočník.

Druhou seriozní variantou je Milan Škoda. Jenže dvaatřicetiletý střelec odehrál celý zápas naposledy v půlce srpna, pak následovala dlouhá pauza zaviněná zraněním. Na trávník se vrátil až v posledním kole proti Dukle.

"Milan je v plném tréninku, za třicet minut dokázal, že je připravený. Jeho nasazení hodně zvažujeme, pamatuju si jeho neymarovský slalom před třemi roky. Na jaře dal penaltu v situaci, kdy by jiní do vápna možná ani nedošli," konstatuje Trpišovský.

Škodovi by mohlo pomoct, že se mu proti Spartě daří. Proti pražskému rivalovi se trefuje téměř pravidelně, z posledních osmi ligových derby skóroval hned v pěti.

"Ale ta doba, kterou teď nehrál, je na můj vkus hodně dlouhá. Bude potřebovat část sezony, aby se zase dostal do formy. A navíc: U Milana budeme hodnotit jenom góly. Nejde o to, jak je na tom běžecky nebo jak vypadá famozně při hře, ale na tom, kolik nastřílí branek. Tam bude platný vždycky," vysvětluje Kuka. "A platí, že když máte takového hráče na lavičce, máte pořád kam sáhnout - ať se to týká standardních situací, nebo když vám zápas hoří a v posledních patnácti minutách musíte jít do tlaku," dodává muž, který v sešívaném dresu nastřílel celkem pětadevadesát branek.

Ale pozor: ani třetí varianta není vůbec nereálná, sparťanského soupeře by navíc mohla zaskočit. Nigerijský útočník Peter Olayinka minulý týden odehrál velmi dobrý zápas proti Dukle, jeden gól dal, na jeden přihrál. A něco umět musí, když do Edenu přestoupil za rekordních 80 milionů korun.

Na hrotu slávistické sestavy se v podzimních zápasech objevil i Rumun Alexandru Baluta, otázkou ovšem je, jak by se maličký Rumun v soubojích s urostlými sparťanskými stopery prosadil.

Trpišovský sice má z čeho vybírat, ale raději by měl už dávno jasno. Pokud by byl zdravý, do 290. derby by stoprocentně naskočil od začátku Stanislav Tecl. "Já bych ho tam určitě dal. Jako útočníka ho mám rád, od jeho začátků jsem mu fandil, ale bohužel to vypadá, že je zraněný na delší dobu," posteskl si Cipro.