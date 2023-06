Kometa Černý už je v bundeslize. Wolfsburg za něj zaplatí téměř 200 milionů korun

Český fotbalový reprezentant Václav Černý přestoupil z Twente Enschede do Wolfsburgu.

S bundesligovým celkem podepsal pětadvacetiletý záložník čtyřletou smlouvu.

Podle webu transfermarkt.com zaplatil Wolfsburg za Černého osm milionů eur (téměř 190 milionů korun).

"Nemůžu se dočkat, až to konečně začne," svěřil se Černý.

"Bundesliga je jednou z nejlepších soutěží na světě. Vždycky jsem si ji chtěl zahrát a mám velkou radost, že budu oblékat dres Wolfsburgu," prohlásil.

Příbramský odchovanec prožil životní sezonu, ve 36 zápasech nizozemské ligy vstřelil 14 branek, k nim přidal 13 asistencí. Twente pomohl k účasti ve 2. předkole Evropské konferenční ligy.

Formu si přenesl i do reprezentace, jíž minulý týden přispěl dvěma góly k výhře 3:0 na Faerských ostrovech v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024 v Německu.

"Těší nás, že si Václav vybral Wolfsburg a naši cestu. Je to velmi nebezpečný hráč, který v Enschede působivým způsobem předvedl své kvality a je daleko od konce svého vývoje," řekl sportovní ředitel Sebastian Schindzielorz.

"Jsme přesvědčení, že ve Wolfsburgu udělá další krok v kariéře a bude důležitou posilou naší ofenzivy," doplnil.

V uplynulém ročníku německé ligy obsadil Wolfsburg osmé místo. V jeho kádru je i další český záložník Lukáš Ambros.

Černý strávil celou dosavadní kariéru v Nizozemsku. Už v mládežnickém věku se vydal do Ajaxu, za který si i vinou vážného zranění kolena příliš nezahrál.

V roce 2019 odešel do Utrechtu a rok nato se stěhoval do Twente, kde nejprve hostoval. Do klubu přestoupil v létě 2021.