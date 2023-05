Kloppův trapas. Slavil rozběhem proti sudímu, zranil se a hrozí mu trest

Fotbalistům Liverpoolu by mohl v závěru anglické ligy na lavičce chybět trenér Jürgen Klopp. Německému kouči hrozí trest za roztržku se čtvrtým rozhodčím, při které se navíc po nedělní výhře 4:3 nad Tottenhamem zranil. Informovala o tom agentura Reuters.

Liverpool v utkání promarnil vedení 3:0, ale nakonec v nastavení vydřel výhru 4:3. Klopp okamžitě po hvizdu přiběhl k rozhodčímu a vítězství před ním oslavil, za což dostal od hlavního sudího Paula Tierneyho žlutou kartu.

Klopp připustil, že napomenutí si zasloužil, dodal však, že Tierney v zápasech Liverpool opakovaně poškodil. Kouč rozhodčího kritizoval už v minulé sezoně po remíze 2:2 kvůli tomu, že nevyloučil útočnou hvězdu soupeře Harryho Kanea.

"Nevím, co proti nám pan Tierney má, opravdu to netuším," uvedl Klopp v rozhovoru pro Sky Sports po nedělním vítězství. "On samozřejmě řekne, že nic, ale to není pravda. Nevím, jestli je to mnou, protože se na mě vždycky tak divně dívá," dodal.

"Při oslavě jsem neřekl nic sprostého, ale uznávám, že to bylo přehnané. Okamžitě jsem byl také potrestán, protože jsem si natáhl sval," přidal. "Ale to beru. Co ale v pořádku není, je to, co mi řekl rozhodčí, když mi dal žlutou kartu," prohlásil Klopp.

Tierneyho se však zastala komise rozhodčích (PGMOL). "Všichni sudí jsou při zápasech nahráváni. Tierney se naopak choval velmi profesionálně, takže zásadně odmítáme obvinění, že učinil něco nevhodného," uvedla PGMOL v prohlášení.