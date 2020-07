Kanga údajně jedná s Trabzonsporem, Kaya a Mandjeck už Spartu opustili

Výrazné změny čekají sparťanskou kabinu o letní přestávce. Smlouva končí hned několika hráčům a tím nejzajímavějším je další osud Guélora Kangy. Gabonský záložník smlouvu stále nepodepsal a podle tureckých médií vyjednává s Trabzonsporem.

Sparta údajně Kangovi předložila novou, vylepšenou smlouvu. Turecká média sice tvrdí, že devětadvacetiletý Gabonec má namířeno do Trabzonsporu, vzájemnou dohodu ovšem může překazit jeden zásadní problém.

Podle internetové verze istanbulského deníku Milliyet je Kangovou podmínkou to, že Trabzonspor bude hrát Ligu mistrů. Což se ovšem jeví nepravděpodobně, jelikož turecký klub dostal od UEFA roční stopku v evropských pohárech za porušení finančního fair play. Ještě má ale šanci v podobě odvolání ke sportovní arbitráži CAS, která v pondělí "osvobodila" anglický Manchester City.

"Určitě by nebylo špatné, kdyby zůstal, ale u něj to je stoprocentně o jedné věci: že chce hrát za Spartu, že chce být v Praze. Je to i otázka kritiky, která na něj byla. Znám africké hráče, oni jsou neskutečným způsobem ješitní. Jsou citliví na kritiku, na respekt k trenérovi. Pokud to respektovat nebude, tak se s ním musí Sparta rozloučit. Na jednom hráči to nestojí," prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý sparťanský kouč František Straka.

Se Spartou se už v každém případě rozloučili Semih Kaya a Georges Mandjeck. Klub s oběma stopery, kteří přišli na Letnou v létě 2017 během působení italského kouče Andrey Stramaccioniho, podle očekávání neprodloužil končící smlouvy. Pražané o tom informovali na svém webu.

Devětadvacetiletého Kayu přivedla Sparta z Galatasaraye. Po roce a půl se někdejší turecký reprezentant vrátil do istanbulského celku na půlroční hostování, pak zamířil zpět Sparty. V 28 ligových zápasech za Spartu vstřelil dvě branky.

O dva roky starší kamerunský reprezentant Mandjeck posílil Spartu z Met, po půl roce se však vrátil do Francie a další sezonu strávil v Maccabi Haifa. Poté se vrátil do Prahy. V 26 ligových zápasech v dresu Sparty se mezi střelce nezapsal.