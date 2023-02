Kariusova šance na vykoupení. Brankářská "kalamita" se vrací v dalším finále

Loris Karius může přepsat svůj sportovní příběh. Nechvalně proslulý gólman, který v roce 2018 v dresu Liverpoolu fatálně selhal ve finále Ligy mistrů, se shodou náhod vrací do elitního fotbalu v dalším finále. V nedělním boji o trofej by měl ve Wembley hájit branku Newcastlu proti rozjetému Manchesteru United.

Nedělní finále anglického ligového poháru nabídne kromě jiného nečekané pokračování příběhu německého brankáře. V dresu Liverpoolu před pěti lety selhal ve finále Ligy mistrů, v Kyjevě tehdy doslova daroval dva góly Realu Madrid.

Ty obrázky fanoušci Liverpoolu nikdy nevymažou z paměti.

Před prvním gólem Karius vyhodil míč přímo na kopačku stínujícího Karima Benzemy a už jen sledoval, jak balon míří do odkryté branky. V závěru pustil mezi rukama propagační pokus Garetha Balea z téměř 40 metrů. Real vyhrál 3:1.

Karius po zápase plakal, omlouval se, uznával, že právě jeho chyby "červeným" prohrály finále.

Čelil obrovské vlně kritiky i nenávisti a v očích fotbalové veřejnosti mu nepomohlo ani pozdější zjištění, že značnou část extrémně důležitého duelu odchytal s lehkým otřesem mozku.

Po katastrofálním představení se jeho kariéra značně přibrzdila, velký talent se nikdy plně nevzpamatoval. Liverpool ho záhy poslal na hostování do Besiktase Istanbul, jenže po nadějném začátku tam Kariuse opět srazily minely. Neprosadil se ani posléze v Unionu Berlín.

Liverpool ho prodal až loni do Newcastlu.

Přestup proběhl v tichosti, s nulovým očekáváním. Karius měl pouze krýt záda Nicku Popeovi, případně Martinu Dúbravkovi a Karlu Darlowovi. Měl být brankářskou čtyřkou.

Od zářijového příchodu zatím neodchytal jediný zápas, jedinečná šance na restart kariéry ale přece jen přišla.

Pope je suspendovaný za červenou kartu, Dúbravka nemůže chytat kvůli loňskému hostování v Manchesteru United, Darlow odešel hostovat teď. A tak je tu čas pro Kariuse.

Neuvěřitelný příběh může vyústit ve vykoupení.

"Mohla by to pro něj být velkolepá šance. Mohl by přepsat příběh své kariéry," uvedl před finálovým duelem kouč Newcastlu Eddie Howe a naznačil, že postaví mezi tři tyče právě devětadvacetiletého Němce, přestože poslední ostrý zápas odchytal před dvěma lety.

"Jsem úplně v klidu. Mám velmi dobrého gólmana s velkými zkušenostmi," prohlásil anglický manažer.

Na Kariuse ale nechtěl nakládat přílišný tlak a zmínil i variantu, že se německému brankáři finále nemusí povést podle představ.

"Může napsat novou kapitolu, nikdo ale neví, jaká bude. V tom je krása fotbalu. Tahle nepředvídatelnost z něj dělá tolik úžasnou záležitost. Loris je v klidu, takový on prostě je. Je to výzva, ale nikdo z nás nepanikaří," řekl Howe.