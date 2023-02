Upocený v omšelém svetru podepsal Realu. Zázračné dítě Odegaard je teď lídr Arsenalu

Bylo to zázračné dítě světového fotbalu. Videa patnáctiletého klučiny, který školí jednou tak staré fotbalisty v norské lize, obletěla svět. Pak se ale Martin Odegaard zasekl v Realu Madrid. Až ve čtyřiadvaceti opět našel ztracený lesk v dresu Arsenalu a rozpovídal se o svém příběhu.

V 15 letech překonával věkové milníky v norské lize i reprezentaci. Zářil, přitom byl věkem ještě dítě, kolem jeho jména se neustále nafukovala mediální bublina.

"Všichni si myslí, že jsem se musel médiím vyhýbat, abych se z toho zájmu nezbláznil, ale opak byl pravdou. Tou dobou jsem hltal každý článek, který o mně kde vyšel," překvapil při vyprávění pro Players Tribune nyní už čtyřiadvacetiletý Odegaard.

Bylo jen otázkou času, kdy po zázračném fotbalovém dítěti sáhne nějaký velkoklub. Nakonec tenhle "lov" vyhrál španělský Real Madrid.

"Byli to vítězové Ligy mistrů, hráli tam ti nejlepší. Navíc měli B-tým, kde jsem mohl okamžitě hrát, to nakonec rozhodlo," vzpomíná záložník.

Už jeho přesun do Španělska ale začal hodně rozpačitě. Rychlé jednání madridského velkoklubu ho totálně zaskočilo. Poslali pro něj letadlo, sotva se stihl sbalit. Naházel do kufru to nejnutnější, oblékl, co bylo zrovna po ruce, a celý upocený a rozcuchaný dorazil na letiště.

"Říkal jsem si, že to je v pohodě, že se osprchuju a převleču hned, jak dorazím do Madridu. Když jsme přistáli, dozvěděl jsem se, že mě hned vezou na lékařskou prohlídku a pak bude následovat tiskovka. Najednou sedím před kamerami vedle legendárního Emilia Butragueňa, který je v nažehleném obleku, zatímco já v omšelém svetru," směje se s odstupem.

Jenže to nebyla jediná rozpačitá chvilka během jeho působení v Realu. Sice překonal další klubový rekord, když debutoval v A-týmu už v 16 letech, ale to bylo všechno. Dál naskakoval už jen do zápasů rezervy, než ho Madrid odvelel na hostování po nizozemských klubech.

"Původní myšlenka byla dobrá. Budu trénovat s A-týmem, ale o zápasové vytížení se mi bude starat rezerva. Jenže pro hráče áčka jsem byl jen dítě, co si s nimi chodí zakopat, a pro béčko jsem nebyl člen týmu. Uvíznul jsem tak nějak mezi," vysvětlil, proč se jeho kariéra v Madridu zasekla.

Dlouho hledal jiskru, se kterou létal po norských hřištích. Než mu Mikel Arteta z Arsenalu nabídl vizi mladého týmu, který v Londýně tvoří a do kterého by jistě skvěle zapadl.

"Přál bych každému takový pohovor s Mikelem absolvovat. Málokdo by odolal, když s ním mluvíte, díky té jeho energii okamžitě uvěříte, že to, co říká, se opravdu vyplní," uvedl Odegaard.

Nejprve odešel do Arsenalu na hostování, poté i natrvalo. Na jaře 2021 uhráli Gunners osmé místo, loni páté a teď bojují o titul. Ze zázračného norského kluka se stal kapitán v Premier League.

"Potřeboval jsem najít místo, kde se můžu usadit, kde se budu cítit dobře, kde budu doma. Našel jsem ho, je to severní Londýn," dodal Odegaard.

V aktuální sezoně Premier League má na kontě osm gólů a sedm asistencí. Je jedním ze základních stavebních kamenů Arsenalu.