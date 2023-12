Jeden vozí balíky, další prodává auta. I tak si vydělávají bývalí čeští fotbalisté

Lukáš Železník

Bývalý útočník Slavie či Zlína skončil kariéru už ve 30 letech a nyní se úspěšně živí jako prodejce aut.

"Nebudu zastírat, že mám díky kontaktům, které jsem si ve fotbale udělal, a to nejen z něj, ale ze sportovního prostředí obecně, výhodnější pozici. Nějaká auta už jsem díky tomu prodal. Pomohlo mi i to, že jsem komunikativní typ. Jako hráč jsem dělal rozhovory v médiích a nikdy mi to nedělalo problém. Ale s čím jsem se musel potýkat, byly technické parametry aut," přiznal.

Celý rozhovor najdete ZDE.