Je to trapné, tohle snad už nezažiju, prohlásil Coufal. Fanouškům se omluvil

Český obránce fotbalistů West Hamu Vladimír Coufal si nedovedl vysvětlit nedělní domácí debakl 0:6 v londýnském derby s Arsenalem ve 24. kole anglické ligy.

V rozhovoru pro klubovou televizi označil porážku za trapnou a doufá, že už ji znovu nezažije. Fanouškům se za nepovedený výkon omluvil.

"Nikdy jsem tak vysokou porážku nezažil a doufám, že už nezažiju," svěřil se Coufal.

"Je to tak trapné pro mě i celý tým, když si hráči Arsenalu přihrávají a jejich fanoušci jim aplaudují. Je to trapné pro nás, naše fanoušky i West Ham," doplnil.

"Kladiváři" vyrovnali nejvyšší porážku na svém stadionu; o šest branek doma v lize prohráli předtím jen v prosinci 1963 s Blackburnem (2:8).

"Můžeme se fanouškům jen omluvit a poděkovat těm, kteří zůstali až do konce. Chápu ty, kteří odešli před koncem, protože bych upřímně udělal to samé," přiznal jednatřicetiletý český reprezentant.

Úřadující vítěz Evropské konferenční ligy na Olympijském stadionu prohrával 0:4 už po prvním poločase.

"Nemám slova nebo vysvětlení pro dnešní výkon. Možná jsme ukázali Arsenalu až přílišný respekt, ale takhle bychom doma nikdy neměli hrát. Měli bychom je hned dostupovat, presovat a udržovat pod tlakem," podotkl Coufal.

West Ham přitom předchozí dvě vzájemná utkání v této sezoně vyhrál. "Kanonýry" nejprve doma v listopadu porazil v osmifinále Ligového poháru 3:1 a v prosinci v Premier League zvítězil na stadionu Arsenalu 2:0.

"Hráli velmi dobře, mnohem lépe než v minulých dvou vzájemných zápasech, v nichž jsme je porazili. Připadalo nám, že jsou dnes všude. Snažili jsme se hrát, jenže nás pořádně sevřeli. Vypadalo to, jako kdyby hráli doma. Nikdy už nechci něco podobného zažít," prohlásil Coufal.

Navzdory drtivé prohře šel po závěrečném hvizdu poděkovat divákům. "Zbožňuju naše fanoušky a doufám, že se máme navzájem rádi. Cítil jsem potřebu jim poděkovat. Je mezi námi vzájemný respekt, tak by to mělo být. Snažím se děkovat fanouškům po každém utkání," vysvětlil bývalý hráč Liberce či Slavie, odkud na podzim 2020 přestoupil do současného působiště.

"Není jednoduché se jim postavit po takové porážce. Je těžké udržet hlavu nahoře a podívat se jim do očí, protože jsou oprávněně zklamaní. Naprosto tomu rozumím. Snad se posuneme dál a napravíme to v příštím zápase," sliboval Coufal.

V příštím duelu se West Ham představí na hřišti Nottinghamu. Český zadák se spoluhráče se pokusí motivovat.

"Všichni cítí vinu. Musíme se začít připravovat na další utkání. Jsem si jistý, že všichni budou tvrdě pracovat a budou odhodlaní to odčinit a dokázat fanouškům, že takoví nejsme. Prosím fanoušky, aby nás i nadále podporovali. Zítra je nový den a musíme jít dál. Snad budou mít všichni hlavy nahoře. Pokud ne, budu první, který se bude snažit, aby mysleli pozitivně," podotkl Coufal.

Londýnský celek nevyhrál páté kolo po sobě. V posledních dvou prohrál s celkovým skóre 0:9 v součtu s prohrou 0:3 na Manchesteru United a v anglické lize klesl na osmé místo.