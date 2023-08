Cítíme napětí, Slavia chce do Evropské ligy, uvědomuje si kapitán Holeš

Podle kapitána Tomáše Holeše je jasným cílem slávistických fotbalistů postup do skupiny Evropské ligy.

Třicetiletý defenzivní univerzál považuje za malou výhodu, že v cestě do hlavní fáze soutěže stojí Pražanům hned dva ukrajinské týmy - Dnipro a Luhansk. Styl prvního soupeře, s nímž červenobílí čtvrtečním domácím zápasem načnou 3. předkolo, probíral s ukrajinským spoluhráčem z Edenu Tarasem Kačarabou. Na tiskové konferenci uvedl, že hlavní sílu má Dnipro v ofenzivě.

Slávisté budou v letošní pohárové kvalifikaci usilovat o sedmou účast ve skupinové fázi po sobě, k čemuž potřebují vyřadit aspoň jednoho ze dvou soupeřů. Pokud se jim povede postoupit před Dnipro, budou mít jistotu nejméně skupiny Evropské konferenční ligy.

"Jde o hodně. Bylo cítit i dnes na tréninku, že je to Evropa, že je to trošku něco jiného. Trochu takové napětí. Máte dva zápasy a můžete vypadnout. Všichni chceme do skupiny Evropské ligy a chceme pro to udělat maximum," řekl Holeš.

"Nálada v týmu je dobrá. Teď fakt cítím z týmu takovou sílu už od těch prvních kol (české ligy). Myslím, že i v těch zápasech, co jsme hráli, jsme podali herně dobré výkony. Všichni se těšíme," doplnil český reprezentant.

Dnipro má podle něj sílu hlavně v ofenzivě. "Kvalitu mají jednoznačně, když jsou s míčem a hrají dopředu. Mají rychlá křídla, silného útočníka, uprostřed hrají výborní hráči, kteří jsou silní na balonu," uvedl Holeš.

"Když budou mít v držení balon, musíme být ostražití a plnit defenzivu na 100 procent. Naopak jsou tam nějaká okénka dozadu, která jsme si ukazovali a která musíme využít. Máme nějaký recept, jak budeme hrát a budeme se to snažit splnit," doplnil Holeš.

Pokud jeho tým postoupí přes Dnipro, v závěrečném 4. předkole nastoupí proti jinému ukrajinskému klubu Luhansku. "Jsem rád, že to takhle dopadlo. Ty týmy asi herně od sebe nebudou tolik daleko. Máme (obránce) Tarase (Kačarabu), se kterým jsem hodně konzultoval, jak hrají a na co si dávat pozor. Takže je to možná taková menší výhoda," řekl Holeš.

Slávisté se znovu budou muset vyrovnat se špatným stavem trávníku v Edenu, který hned po utkání projde bleskovou výměnou.

"To hřiště je špatné. Mně s mojí postavou, že nejsem úplně lehký, se v něm při nějakém sprintu boří nohy. Je to obtížné, komplikuje nám to hru. Ale nemám v hlavě, že bych se na tom mohl zranit. To bych se na tom potom nemohl hýbat," podotkl Holeš.

"Musíme si spíš dávat pozor na každý dotyk s míčem, aby vám to nějak neodskočilo, aby soupeř nešel sám na bránu. Zvlášť my obránci si na to musíme dát velký pozor. Je to komplikace, ale už na tom budeme hrát třetí zápas, takže víme, co čekat," doplnil bývalý hráč Hradce Králové a Jablonce.