Hromada se na zápas ve svém rodišti těší, blízkým sehnal přes 40 lístků

Pro slávistického záložníka Jakuba Hromadu bude čtvrteční odveta 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru v jeho domácím azylu v Košicích mimořádná.

Poprvé se totiž kvůli fotbalu vrací do svého rodiště. Sedmadvacetiletý slovenský fotbalista v úvodu sezony ještě nenastoupil, po odpykání pohárového disciplinárního trestu ale doufá, že se aspoň na pár minut na trávník dostane. Na tiskové konferenci řekl, že pro své blízké sháněl přes 40 lístků.

"Je to moje rodné město, žijí tu všichni přátelé, v první řadě rodina. Nejen moje, ale i manželčina. Je to poprvé, co se sem vracím kvůli fotbalu. Jsem za to strašně rád, čekal jsem na to velmi dlouho. Určitě tu do budoucna plánujeme žít, je to moje srdcovka. Jsem za to šťastný, že hrajeme v Košicích, ale v přípravě na zápas to nic nemění," uvedl Hromada.

"Příslib, že nastoupím, nemám. Myslím, že nikdo nemá nikdy od trenéra příslib, jestli bude v nadcházejícím zápase hrát. Trenéři se rozhodují vždy před zápasem, častokrát i na poslední chvíli. Byl bych ale velmi rád, kdybych se tady doma v Košicích na trávník dostal," doplnil Hromada.

V hledišti nového stadionu pro téměř šest tisíc diváků bude mít řadu blízkých, pro které se mu povedlo sehnat vstupenky. "Řešil jsem to s vedoucím týmu Standou Vlčkem, dohromady to bylo asi přes 40 lístků. Na zápas se přijde podívat hodně známých, kamarádů a rodina," řekl Hromada.

Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský se bude snažit Hromadu aspoň na chvíli poprvé v sezoně nasadit. Nahrávat by tomu mohl i náskok 3:0 z domácího duelu. "Přemýšlel jsem nad tím, jestli Kuba ty lístky platil, nebo ne," smál se kouč.

"Teď jsem pod tlakem. Kuba mě s tím v dobrém otravoval už na soustředění v Rakousku, říkal, že to určitě dopadne, že pojedeme do Košic. Ještě když hrál Dnipro s Panathinaikosem Atény (v předkole Ligy mistrů), tak už nám hlásil hotely a všechny možné věci v Košicích. Celou dobu tím hrozně žil, je to pro něj skvělé. Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit, aby se objevil na hřišti," uvedl Trpišovský.

Hromada si v úvodním domácím duelu s Dniprem ještě odpykával zbytek třízápasového trestu od UEFA za červenou kartu při předloňském play off o skupinu Evropské ligy proti Legii Varšava. "Pokud se nemýlím, od mého posledního zápasu v Evropě už to budou skoro dva roky. Takže jsem šťastný, že jsem si konečně ten trest vymazal a můžu být k dispozici nejen na ligové, ale i evropské zápasy," podotkl Hromada.

Ve všech čtyřech dosavadních kolech ligového ročníku zůstal jen na lavičce, takže v sezoně dosud neodehrál ani minutu.

"Neřekl bych, že je to nějaká špatná situace. Během mého působení ve Slavii jsem se v ní už několikrát ocitl. Minutáž samozřejmě není taková, jakou bych si představoval. Je nás hodně, všechny posty máme zdvojené, takže člověk musí na šanci čekat. Jsem přesvědčený, že šance brzy přijde, dělám pro to v tréninku všechno," uvedl Hromada.

"Věřím si a pevně doufám, že se z toho znovu dostanu. Věřím, že jako se mi to podařilo třeba minulou sezonu, tak se to povede i teď a do sestavy se probojuji. V první řadě je každopádně tým a jeho úspěchy a až potom moje ambice. Každý chce hrát, ale je to daň za to, že jsem součást týmu jako Slavia," doplnil Hromada.

Je nadšený, že v Košicích, kde má Dnipro domácí azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu, nedávno vyrostl nový stadion. "Jsem strašně šťastný, že Košice mají tak nádherný stadion. Bude ještě hezčí, až se dokončí tribuny za brankou. Jsem strašně rád i za to, že Košice po dlouhých letech postoupily zpět do první ligy. Klub i město si to zaslouží," řekl.

"Já osobně jsem mužský fotbal za Košice nikdy nehrál, odcházel jsem v 15 letech do Michalovců. Hrál jsem v Košicích maximálně jen v dorostu, ne za MFK, ale za KAC Jednota Košice. Tehdy měli žáky v první lize," dodal bývalý hráč Plzně či Liberce.