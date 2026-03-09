Hrál si na Panenku a je za blbce. Zato Souček jistě proměnil a West Ham slaví postup

Každý není Antonín Panenka. Ouattara Dango z Brentfordu zkusil v rozstřelu osmifinále Anglického poháru proslulou penaltu českého génia, jenže gólman West Hamu Alphonse Areola zůstal stát a míč naprosto v poklidu ukryl do rukavic. A protože se střelci "Kanonýrů" včetně českého záložníka Tomáše Součka nemýlili, slaví jejich klub postup.
V normálním hracím čase i po prodloužení skončil zápas 2:2.
West Ham dostal dvakrát do vedení Bowen. Podruhé to bylo z pokutového kopu, na který hosté v 81. minutě odpověděli rovněž vyrovnáním z penalty. Také její brazilský exekutor Thiago se postaral o obě branky svého týmu.
Oba pak skórovali i na úvod rozstřelu, ve druhé sérii si chtěl hrát Ouattara na Bělehrad 1976, kde se Panenka proslavil ve finálovém rozstřelu mistrovství Evropy.
Souček potom bezpečně zvýšil na 4:2 a definitivně pak poslal West Ham do čtvrtfinále podobnou střelou do horního rohu řecký stoper Mavropanos.
ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu
Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.
ŽIVĚ Vláda bude u paliv sledovat marže. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty
Na rostoucí ceny benzinu a nafty v Česku reaguje vláda Andreje Babiše (ANO) sledováním marží prodejců pohonných hmot. Kabinet další opatření zatím nechystá. Opoziční ODS v pondělí navrhla snížit dočasně spotřební daň u nafty, která v posledních dnech zdražuje výrazně rychleji než benzin. Takový vývoj bude podle analytiků pokračovat a ceny u čerpacích stanic zřejmě brzy překročí 40 korun za litr.
Senzace na úvod, Kladno vyhrálo na Spartě. Brno, Třinec i Vary mají první vítězství
Favorizovaná pražská Sparta nezvládla úvodní duel série předkola play off hokejové extraligy a podlehla doma Kladnu 1:2 v prodloužení. Obhájce titulu z Brna porazil České Budějovice těsně 2:1, Třinec jediným gólem svalil Olomouc a Vary si poradily 3:1 s Vítkovicemi. Druhé zápasy se hrají v úterý.
Ředitel Krkonošského národního parku končí. Ministr Červený ho po dohodě odvolal
Šéfem Správy Krkonošského národního parku už nebude Robin Böhnisch. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho z funkce odvolal. Mělo se tak stát po vzájemné dohodě, uvedli v pondělí zástupci ministerstva a Správy Krkonošského národního parku. Böhnisch byl ředitelem parku od ledna 2018.
Střed Spojených států od čtvrtka zasáhlo 18 tornád. Vyžádaly si nejméně osm obětí
Nejméně osm lidí zemřelo při 18 tornádech, která od čtvrtka do soboty zasáhla střed USA od Michiganu po Oklahomu. Desítky dalších lidí utrpěly zranění, informovaly v pondělí americké úřady, které citoval zpravodajský server The Guardian.