Přeskočit na obsah
Benative
10. 3. Viktorie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hrál si na Panenku a je za blbce. Zato Souček jistě proměnil a West Ham slaví postup

Sport

Každý není Antonín Panenka. Ouattara Dango z Brentfordu zkusil v rozstřelu osmifinále Anglického poháru proslulou penaltu českého génia, jenže gólman West Hamu Alphonse Areola zůstal stát a míč naprosto v poklidu ukryl do rukavic. A protože se střelci "Kanonýrů" včetně českého záložníka Tomáše Součka nemýlili, slaví jejich klub postup.

FA Cup - Fifth Round - West Ham United v Brentford
Brankář West Hamu Alphonse Areola v klidu schovává míč do rukavic po dloubáku Danga Ouattary z Brentfordu v klíčovém okamžiku rozstřelu osmifinále Anglického poháruFoto: REUTERS
Reklama

V normálním hracím čase i po prodloužení skončil zápas 2:2.

West Ham dostal dvakrát do vedení Bowen. Podruhé to bylo z pokutového kopu, na který hosté v 81. minutě odpověděli rovněž vyrovnáním z penalty. Také její brazilský exekutor Thiago se postaral o obě branky svého týmu.

Oba pak skórovali i na úvod rozstřelu, ve druhé sérii si chtěl hrát Ouattara na Bělehrad 1976, kde se Panenka proslavil ve finálovém rozstřelu mistrovství Evropy.

Souček potom bezpečně zvýšil na 4:2 a definitivně pak poslal West Ham do čtvrtfinále podobnou střelou do horního rohu řecký stoper Mavropanos.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

ŽIVĚ Špatné a provokativní kroky. Erdogan se kvůli raketě nad Tureckem pustil do Íránu

Severoatlantická aliance v pondělí zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tiskových agentur NATO v Turecku tímto způsobem zasahovalo už podruhé během nynějšího válečného sporu. Írán podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana navzdory varování nadále podniká extrémně špatné a provokativní kroky, které ohrožují přátelské vztahy s Tureckem.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

ŽIVĚ Vláda bude u paliv sledovat marže. ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty

Na rostoucí ceny benzinu a nafty v Česku reaguje vláda Andreje Babiše (ANO) sledováním marží prodejců pohonných hmot. Kabinet další opatření zatím nechystá. Opoziční ODS v pondělí navrhla snížit dočasně spotřební daň u nafty, která v posledních dnech zdražuje výrazně rychleji než benzin. Takový vývoj bude podle analytiků pokračovat a ceny u čerpacích stanic zřejmě brzy překročí 40 korun za litr.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama