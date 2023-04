Hamšík prchal v kufru auta, Lobotka se musí maskovat. Tak vypadá šílenství v Neapoli

jšk

Když chtěl Marek Hamšík vyrazit do města, musel si vzít sluneční brýle a na hlavu narazit čepici. Stanislav Lobotka do centra Neapole nevyráží raději vůbec, a když už, tak za přísných bezpečnostních podmínek. Hvězdy slavného fotbalového klubu žijí v Itálii v nepropustné bublině - kvůli fanatickým fanouškům, pro které je fotbal víc než náboženstvím.

Není to tak dávno, co se v Neapoli narodilo dítě. Jmenuje se Daniele Khvicha a jak druhé jméno napovídá, nese jméno po gruzínském objevu Khvichovi Kvaratskheliovi. A jméno jeho otce? Diego Armando…

Možná to byl právě Maradona, kdo v Kampánii zažehl fotbalové šílenství. O tři dekády později není situace jiná, zvlášť letos, kdy se Partenopei blíží k italskému titulu. Po dlouhých 33 letech.

Status přísně střežených VIP person poznaly i slovenské hvězdy, které v dresu Neapole zazářily. Nejdříve Marek Hamšík, nyní záložník Stanislav Lobotka. Jejich život v neprodyšné bublině popsal portál SME.sk.

"Když se Marek přesunul na nákupy do města, obchod museli zavřít. Jen tak mohl v klidu nakoupit, jinak by tam fanoušci okamžitě vběhli. Před obchodem jich čekalo několik tisíc, tváře přitisknuté na výkladní skříň. Viděl jsem to na vlastní oči," citoval web Richarda Hamšíka, otce slavného záložníka.

Mnohé hvězdy SSC bydlí přímo v Neapoli. Ve vilových čtvrtích, které jsou izolované a přísně hlídané bezpečnostními službami. Hamšík ovšem žil v Castel Volturne, sotva kilometr od tréninkového centra.

Někdy se stalo, že na něj čekali fanoušci před domem a když jeho auto ráno vyjelo ven, spustil se pokřik "Ecco! Hamsik! Hamsik! (Hamšík je tady)." Záložníka pak doprovázeli na kolech a skútrech až na trénink. Před závorami do centra pravidelně postávala asi sto lidí čekajících na autogramy.

"Jednou ale přišlo tolik fanoušků, že jsem se musel schovat do kufru auta bývalého trenéra brankářů. Jen tak jsem se mohl dostat ven," popisoval, jenž působil v Neapoli dvanáct let, v jejím dresu odkopal více než 400 zápasů.

Díky své popularitě nyní poznává fotbalové šílenství na vlastní kůži i jeho krajan Stanislav Lobotka. Osmadvacetiletý záložník je jedním z tahounů týmu, který letos zažívá úžasnou sezonu a na zájmu fanoušků je to znát. Ve srovnání s Hamšíkem má ještě přísnější režim.

"Stanko do Neapole jen tak chodit nemůže, dopředu musí být všechno domluvené a zabezpečené. Chodí do dvou nebo tří restaurací, které jsou důkladně střežené. Jinak to nejde," popisuje pro SME.sk jeho agent Branislav Jašurek.

Lobotka žije ve Varcaturu, což je část obce Giugliano v Kampánii, asi pětadvacet kilometrů od Neapole. "Návštěvám města se vyhýbám, raději jsem doma. Když ale někam jdu, tak se pro jistotu maskuju. Nevím, jestli by to jinak bylo pro mě bezpečné," přiznal Lobotka pro Sportnet.