Haaland popřel, že by měl zdravotní problémy. Gaurdiola by ho přetrhl

Největší hvězda norské fotbalové reprezentace útočník Erling Haaland popřel, že by v úterý kvůli zdravotním problémům nedokončil trénink před pátečním přípravným utkáním s Českem. Třiadvacetiletý kanonýr Manchesteru City to řekl na předzápasové tiskové konferenci.

"Neodkulhal jsem z tréninku. Netuším, kdo to napsal. Absolvoval jsem celý trénink, cítím se dobře a jsem připravený k zápasu," citovala zahraniční média Haalanda, který se na tiskové konferenci národního týmu objevil poprvé od předloňského podzimu.

Hvězdný útočník byl zraněný už na přelomu roku, kdy musel vynechat skoro dva měsíce. Čtyři dny po duelu proti svěřencům trenéra Ivana Haška přivítají Norové opět doma Slovensko. "Češi se kvalifikovali na Euro, v tom jsou na tom lépe než my. Mají zajímavé hráče. Očekávám hezký a vyrovnaný zápas," prohlásil lídr tabulky kanonýrů této sezony anglické ligy.

Haaland je také jasně nejlepším střelcem současného reprezentačního kádru. V 29 zápasech za národní tým dal 27 branek. V této sezoně Premier League se urostlý útočník trefil osmnáctkrát.

Haalanda čeká po reprezentační přestávce s Manchesterem City klíčové období sezony. "(Trenér City) Pep (Guadiola) mi řekl jediné: Pokud se nevrátíš v pořádku, přijdu za tebou a přetrhnu tě," řekl Haaland s úsměvem.

Náročný program bere jako fakt. "Je hezké hrát za svou zemi. Ale nastoupit o příštím víkendu proti Arsenalu je něco trochu jiného než teď doma proti Česku, nebudu lhát, že ne. Je v tom velký rozdíl. Ale co naděláte? V kalendáři je co nejvíce zápasů, zdá se, že je to záměr," poznamenal Haaland.

"Problém není počet zápasů, ale to, jak kvalitně je odehrajete. Kvalita jde logicky dolů. Nemůžete ode mě čekat, že odehraju 70 zápasů a v každém z nich nasprintuji více než 1000 metrů," doplnil Haaland.

S Norskem se nekvalifikoval na letní mistrovství Evropy do Německa a Seveřané nezlomí čekání na start na velké akci, kde naposledy byli v roce 2000. "Samozřejmě bude nepříjemné sedět doma, na druhou stranu odehraju třeba o pět šest zápasů méně. Konečně si budu moci trochu odpočinout, což se mi nestalo od doby, co jsem byl v Molde. Ale samozřejmě bych si přál si na Euru zahrát," dodal hráč, který opustil Molde na konci roku 2018.