Gólová exploze Hoffenheimu s dvěma Čechy. Bayern musel na hřišti nováčka otáčet

Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem rozstříleli v německé lize Mönchengladbach 5:1. Hattrick vstřelil Andrej Kramarič.
Suverénní lídr Bayern Mnichov zvítězil po obratu na hřišti nováčka z Kolína nad Rýnem 3:1, v bundesligové sezoně stále neprohrál a tabulku dál vede o devět bodů před Dortmundem.
Čtyřiatřicetiletý Kramarič měl před dnešním zápasem v ligovém ročníku na kontě tři branky, střelecký účet si proti Mönchengladbachu zdvojnásobil už v první půli.
Hattrick stihl v rozmezí 22. minuty až čtvrté minuty nastavení, první trefu zaznamenal z penalty.
Domácí ovládli úvodní dějství 4:0, po změně stran už se utkání jen dohrávalo. Coufal s Hranáčem odehráli celý duel, jejich spoluhráč útočník Adam Hložek chyběl kvůli zranění.
Hoffenheim se posunul na páté místo. Na druhý Dortmund ztrácí šest bodů, k dobru má ale jeden duel.
Utkání v Kolíně nad Rýnem přerušila v úvodu na několik minut pyrotechnika. Domácí poslal do vedení Maina, hosté srovnali v nastavení prvního poločasu zásluhou Gnabryho.
Po přestávce dokonali obrat Kim Min-če a střídající Karl. Bavorský gigant vyhrál 15. duel v ligové sezoně, body ztratil jen za dvě remízy.
Lipsko zabralo po dvou prohrách a po domácí výhře 2:0 nad Freiburgem se posunulo na třetí místo. Oba góly dalo po změně stran. Wolfsburg porazil v záchranářském souboji St. Pauli 2:1. V závěru rozhodl o výhře domácích Dzenan Pejcinovic.
Německá fotbalová liga - 17. kolo:
Wolfsburg - St. Pauli 2:1 (25. Eriksen z pen., 88. Pejcinovic - 40. Smith), Hoffenheim - Mönchengladbach 5:1 (22. z pen., 45.+1 a 45.+4 Kramarič, 24. Lemperle, 77. Moerstedt - 69. Mačino), Kolín nad Rýnem - Bayern Mnichov 1:3 (41. Maina - 45.+5 Gnabry, 71. Kim Min-če, 84. Karl), Lipsko - Freiburg 2:0 (53. Orbán, 56. Cardoso).
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
17
15
2
0
66:13
47
2.
Dortmund
17
10
6
1
32:15
36
3.
Lipsko
16
10
2
4
32:19
32
4.
Stuttgart
17
10
2
5
32:25
32
5.
Hoffenheim
16
9
3
4
34:21
30
6.
Leverkusen
16
9
2
5
34:24
29
7.
Frankfurt
17
7
5
5
35:36
26
8.
Freiburg
17
6
5
6
27:29
23
9.
Union Berlín
16
6
4
6
22:25
22
10.
Mönchengladbach
17
5
4
8
23:29
19
11.
Wolfsburg
17
5
3
9
26:37
18
12.
Kolín nad Rýnem
17
4
5
8
25:29
17
13.
Brémy
16
4
5
7
18:31
17
14.
Hamburk
16
4
4
8
17:27
16
15.
Augsburg
16
4
2
10
17:32
14
16.
Mohuč
17
2
6
9
17:29
12
17.
St. Pauli
16
3
3
10
14:28
12
18.
Heidenheim
17
3
3
11
16:38
12
