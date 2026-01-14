Přeskočit na obsah
15. 1. Alice
Sport

Gólová exploze Hoffenheimu s dvěma Čechy. Bayern musel na hřišti nováčka otáčet

ČTK

Fotbalisté Hoffenheimu s českými obránci Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem rozstříleli v německé lize Mönchengladbach 5:1. Hattrick vstřelil Andrej Kramarič.

Fanoušci Kolína nad Rýnem při utkání proti Bayernu
Fanoušci Kolína nad Rýnem při utkání proti BayernuFoto: Reuters
Suverénní lídr Bayern Mnichov zvítězil po obratu na hřišti nováčka z Kolína nad Rýnem 3:1, v bundesligové sezoně stále neprohrál a tabulku dál vede o devět bodů před Dortmundem.

Čtyřiatřicetiletý Kramarič měl před dnešním zápasem v ligovém ročníku na kontě tři branky, střelecký účet si proti Mönchengladbachu zdvojnásobil už v první půli.

Hattrick stihl v rozmezí 22. minuty až čtvrté minuty nastavení, první trefu zaznamenal z penalty.

Domácí ovládli úvodní dějství 4:0, po změně stran už se utkání jen dohrávalo. Coufal s Hranáčem odehráli celý duel, jejich spoluhráč útočník Adam Hložek chyběl kvůli zranění.

Hoffenheim se posunul na páté místo. Na druhý Dortmund ztrácí šest bodů, k dobru má ale jeden duel.

Utkání v Kolíně nad Rýnem přerušila v úvodu na několik minut pyrotechnika. Domácí poslal do vedení Maina, hosté srovnali v nastavení prvního poločasu zásluhou Gnabryho.

Po přestávce dokonali obrat Kim Min-če a střídající Karl. Bavorský gigant vyhrál 15. duel v ligové sezoně, body ztratil jen za dvě remízy.

Lipsko zabralo po dvou prohrách a po domácí výhře 2:0 nad Freiburgem se posunulo na třetí místo. Oba góly dalo po změně stran. Wolfsburg porazil v záchranářském souboji St. Pauli 2:1. V závěru rozhodl o výhře domácích Dzenan Pejcinovic.

Německá fotbalová liga - 17. kolo:

Wolfsburg - St. Pauli 2:1 (25. Eriksen z pen., 88. Pejcinovic - 40. Smith), Hoffenheim - Mönchengladbach 5:1 (22. z pen., 45.+1 a 45.+4 Kramarič, 24. Lemperle, 77. Moerstedt - 69. Mačino), Kolín nad Rýnem - Bayern Mnichov 1:3 (41. Maina - 45.+5 Gnabry, 71. Kim Min-če, 84. Karl), Lipsko - Freiburg 2:0 (53. Orbán, 56. Cardoso).

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

17

15

2

0

66:13

47

2.

Dortmund

17

10

6

1

32:15

36

3.

Lipsko

16

10

2

4

32:19

32

4.

Stuttgart

17

10

2

5

32:25

32

5.

Hoffenheim

16

9

3

4

34:21

30

6.

Leverkusen

16

9

2

5

34:24

29

7.

Frankfurt

17

7

5

5

35:36

26

8.

Freiburg

17

6

5

6

27:29

23

9.

Union Berlín

16

6

4

6

22:25

22

10.

Mönchengladbach

17

5

4

8

23:29

19

11.

Wolfsburg

17

5

3

9

26:37

18

12.

Kolín nad Rýnem

17

4

5

8

25:29

17

13.

Brémy

16

4

5

7

18:31

17

14.

Hamburk

16

4

4

8

17:27

16

15.

Augsburg

16

4

2

10

17:32

14

16.

Mohuč

17

2

6

9

17:29

12

17.

St. Pauli

16

3

3

10

14:28

12

18.

Heidenheim

17

3

3

11

16:38

12

