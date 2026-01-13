Přestup Vojty: Místo uzdravení další šílenství. Vybláznila Plzeň záměrně Spartu?

Přestup za 100 milionů korun mezi českými fotbalovými kluby? Co se jevilo jako čiré fantazírování, je teď skutečností.
Přetahovaná miliardářů o nadějného hroťáka Matyáše Vojtu mezi Křetínského Spartou a Strnadovou Viktorií Plzeň vygenerovala bundesligovou cenu. Sousední Rakousko už český trh strčil do kapsy.
Adolf Šádek, výkonný šéf Viktorie, po převzetí západočeského klubu nejbohatším Čechem Michalem Strnadem pravil: „Český fotbal se musí uzdravit, aby se zase kupovali hráči za normální peníze.“
Sotva se však lednové přestupové okno otevřelo, jeho volání se změnilo ve výkřik do tmy.
Vojta, jednadvacetiletý kluk, jenž se z malého pražské oddílu Spartak Praha 4 vyšplhal přes Vyšehrad až ke stratům v Mladé Boleslavi a v české jednadvacítce, se přestěhoval z města automobilů na pražskou Letnou za čtyři miliony eur.
Nikdy předtím taková raketa mezi dvěma českými fotbalovými subjekty neprosvištěla.
A to ještě může v budoucnu narůst o bonusy, pokud se koncovému útočníkovi bude v rudém dresu dařit.
Je to odpovídající, nebo uměle nafouklá cena možnostmi a ambicemi boháčů, kteří vzali české kluby útokem?
„V tuto chvíli jde o přemrštěnou částku, která neodpovídá aktuální kvalitě hráče,“ upozorňuje Stanislav Levý, někdejší ligový kouč i sportovní ředitel, který roky hrál a trénoval v Německu.
„U nás se trh v tomhle směru vymkl z reálných čísel. Ani do menších bundesligových klubů nechodí hráči za takovou cenu,“ připojuje.
Zkonfrontujme si jeho názor s fakty. Když nahlédneme do seznamu posil méně zvučných bundesligových klubů v tomhle soutěžním ročníku, nenajdeme v nich nákupy za Vojtovu sumu buď vůbec, anebo jen málo.
Heidenheim přiváděl převážně volné hráče nebo ty na hostování. Nejdražší přestup? Za 1,5 milionu eur.
Hamburk nepřekročil hranici 2,5 milionu eur. S jeho striktně nastaveným hospodařením se nedávno seznámila i Sparta, když německý klub neuplatnil opci na Adama Karabce za 4,2 milionu eur. Takový ranec totiž považovali Němci za nesmyslný.
Vedení St. Pauli si dovolilo investovat čtyři miliony eur do šestadvacetiletého útočníka Martijna Kaarse z druholigového Magdeburgu.
Za stejné peníze putoval dvaadvacetiletý ofenzivní záložník Giovanni Reyna z Dortmundu do Mönchengladbachu, respektive osmadvacetiletý útočník Philip Tietz z Augsburgu do Mainzu.
100 milionů korun za Matyáše Vojtu by se tedy neztratilo ani mezi německou fotbalovou elitou.
Řádění českých miliardářů už udělalo ze sousedního Rakouska příštipkáře. Celky jako LASK, Rapid Vídeň, Sturm Graz, Austria Vídeň či Salcburk mezi sebou obvykle obchodují hráče za několika set tisíc až pár milionů eur. Většinou jde o rozmezí 1 až 2 miliony eur.
Salcburk si může vzhledem k tomu, že pravidelně prodává hráče do nejlepších klubů top evropských lig, dovolit dávat do přestupů vyšší částky, ovšem vynakládá je do zahraničních akvizic. Doma se nezapojuje do bláznivých finančních dostihů.
Mimochodem, když jsme u porovnávání rakouského, německého a českého přístupu, stojí za zmínku přestup dvaadvacetiletého křídelního útočníka Williama Bovinga ze Sturmu Graz do Mainzu. Ten za něj před rokem v lednu zaplatil 3,5 milionu eur.
Když ho kupoval, měl dánský útočník za sebou 22 startů za jednadvacítku, 2 branky v jejích barvách, 8 účastí v zápasech základní části Ligy mistrů a 12 v Evropské lize.
Vojta před příchodem na Letnou odehrál 5 zápasů v Konferenční lize, jednou se trefil, v české jednadvacítce se předvedl 8x a zaznamenal 1 gól do sítě mládežníků Gibraltaru. Na Euro do 21 let si nezahrál.
Přesto Sparta zaplatila Boleslavi vyšší částku než německý klub rakouskému Grazu za Dána s lepšími čísly.
„Trh se rozhýbává, ale jsme na to připraveni. Naše finanční síla je taková, abychom se udrželi na špičce tohoto závodu,“ poznamenal František Čupr, výkonný místopředseda Sparty, na lednové tiskové konferenci.
Jde ale o to, jestli se Sparta chová rozumně. A zda se nenechala zbytečně pumpnout od Viktorie Plzeň, se kterou v cílové rovince zápolila o Vojtu.
Není to poprvé, co se o téhle zápletce v kuloárech diskutuje. I u Albiona Rrahmaniho se spekulovalo, že Slavia předstíraným zájmem o něj pouze chtěla, aby se letenský rival při jeho lovu ještě více prohnul.
Ať tak či tak, miliardáři posouvají laťku české přestupové burzy skokově výše. Tak jako to ve slavných devadesátkách udělali Čechoameričan Boris Korbel, když si pořídil Slavii, a slovenský hutní magnát Július Rezeš poté, co ovládl Spartu.
První vysolil 30 milionů korun, což tehdy byly závratné peníze, za útočníka Dragišu Biniče, vítěze Ligy mistrů s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Rezeš přesměroval do letenského impéria také za 30 milionů mladíčka Slovanu Bratislava Szilárda Nemétha.
Teď se mohou dít ještě větší kouzla. Je totiž víc miliardářských kohoutů na jednom smetišti a žádný nechce prohrát. S nadsázkou by se dalo říct: Kdo nemá v české lize v zádech miliardáře, ten už pomalu ani neexistuje.
„Vstupem velkých miliardářů je spousta klubů, kde když přijdete, tak si už na hráče nesáhnete. Viz Pardubice i další kluby, Olomouc se s námi dneska ani nebaví,“ povzdechl si Václav Brabec, vlastník Baníku Ostrava, v rozhovoru pro Deník.
Jeho rekord 62 a půl milionu korun, kterou vložil do získání záložníka Ondřeje Kričfalušiho ze Slavie, se proměnil ve světle rakety za Vojtu ve skromné odstupné. A v porovnání se 75 miliony (zhruba 3 miliony eur) za stěhování středopolaře Michala Berana z Jablonce na Hanou jakbysmet.
Se stoupajícími ciframi však roste i riziko návratnosti. Aby se stomilionový Vojta skutečně Letenským vyplatil, potřebuje se prodat dál góly. Pokud možno do nejlepších evropských lig.
Skautům a analytikům z těchto sfér by se nejvíc připomněl trefami v Lize mistrů. Jenže k přímé vstupence do ní má po podzimu nejblíž Slavia se sedmibodovým náskokem. Góly a asistence z Evropské nebo Konferenční ligy takovou hodnotu nemají.
A ještě tu je něco důležitého, co rozhoduje o tom, zda se přestup v budoucnu zhodnotí, či nikoli.
„Na prvním místě je vždy charakter hráče,“ podotýká Vlastimil Palička, bývalý prvoligový trenér.
„Nemůžete se dívat jen na to, jestli umí přihrát, vystřelit a dát gól. Musíte si předem zjistit, jak se chová na hřišti, mimo něj, jestli má týmový charakter. Třeba Kuchta takovou mentalitu nemá, proto prošel tolika kluby. I Tomáš Rosický mluvil o tom, že některým hráčům ve Spartě chyběla na podzim hladovost a touha po neustálém zlepšování. Řekl bych, že to Spartě i historicky chybí,“ přidává zkušený kouč.
Jak mu měřeno tímto metrem vyhází Vojta? „Nemůžu to objektivně posoudit, protože ho osobně neznám. Ale z dostupných informací mi vychází jako pokorný a zdravě sebevědomý kluk. A protože bude mít lepší servis od spoluhráčů než v Boleslavi, měl by střílet ve Spartě i víc gólů,“ přemítá Palička.
„V kontextu Hapalů a Látalů, které jsem trénoval, mi ale přijde, že cenovky, které teď létají na domácím přestupovém trhu, neodpovídají kvalitě. Možná to miliardářům nevadí, ale já jsem jiná generace,“ pokrčí rameny.
Korbel a Rezeš měli se Slavií a Spartou megalomanské plány, ale nikdy se nestaly skutečností. Úspěšnost jejich následovníků se teprve vybarví.
ŽIVĚSilná ledovka komplikuje dopravu. Nejezdí většina příměstských busů a vlaků do Prahy
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách.
ŽIVĚČtyři mrtvé si vyžádal útok na Charkov. "Zůstaňte v krytech," žádá starosta Kyjeva
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova. Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Palát se probudil v pravý čas, na spílání fanoušků odpověděl dvěma góly
Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024.
ŽIVĚTrump uvalil razantní cla na země obchodující s Íránem. Nevyloučil zásah v Teheránu
Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent, oznámil americký prezident Trump. Stále nevylučuje, že USA proti Teheránu zasáhnou.
Obyčejný panelák? Rozhodně ne. Poznejte Begich Towers alias město pod jednou střechou
Na první pohled vypadá Whittier na Aljašce jako nudné a ospalé městečko. Přesto jde o jedno z nejzajímavějších míst Spojených států. Proč? Téměř všichni místní obyvatelé žijí v jediné budově, kde najdete byty, poštu, kliniku i třeba kostel. A dostanete se sem lodí nebo jediným jednopruhovým tunelem, který vede skrz hory.