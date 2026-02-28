Gól číslo 40. Souček se trefil na Anfieldu, výprasku pro West Ham však nezabránil

Tomáš Souček v anglické fotbalové lize dal gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale zápas 28. kola na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. V německé lize Hoffenheim s dvěma Čechy v sestavě podlehl St. Pauli a Leverkusen s Patrikem Schickem remizoval s Mohučí.
Sestupem ohrožené Burnley dohnalo tříbrankové manko proti Brentfordu, ve druhém poločase ale videorozhodčí domácím odvolal dva góly a nakonec prohráli 3:4.
Liverpool v poločase vedl o tři branky zásluhou Ekitikého, Van Dijka a Mac Allistera. Souček si na začátku druhé půle naběhl na přízemní centr dalšího bývalého slávisty Dioufa a vykřesal hostům naději.
V 70. minutě zvýšil Gakpo, ale West Ham se o pět minut později trefou Castellanose opět pokusil o vzdor. V 82. minutě si ale obránce Disasi srazil do vlastní sítě centr Frimponga.
Liverpool zvítězil potřetí v řadě a na pátém místě si vybudoval tříbodový náskok na Chelsea, jež v neděli nastoupí na hřišti vedoucího Arsenalu. West Ham prohrál po třech zápasech a na příčky zaručující záchranu ztrácí dva body.
Brentford si vybudoval náskok brankami Damsgaarda, Schadeho a Thiaga, jenž se prosadil poosmnácté v sezoně a dál pronásleduje Haalanda z Manchesteru City (22). Domácí snížili ještě před pauzou díky vlastní trefě Kayodeho a ještě před uplynutím hodiny hry zařídili nerozhodný stav Anthony a Flemming.
Nizozemský záložník dostal v 78. minutě míč do branky znovu, ale videorozhodčí gól neuznal kvůli ofsajdu. Místo toho se radovali hosté, protože v nastavení se podruhé prosadil dánský záložník Damsgaard.
Předposlední tým tabulky se pak ještě znovu radoval z vyrovnání, jenže Barnesův gól tentokrát neplatil kvůli hře rukou. Burnley dělí od záchrany stále osm bodů, Brentford má pětibodové manko na poslední pohárovou příčku.
Newcastle doma proti Evertonu dvakrát vyrovnal, ale nakonec prohrál 2:3 a bez bodů zůstal počtvrté za posledních pět kol. Hosté uspěli po dvou porážkách.
Anglická fotbalová liga - 28. kolo:
Bournemouth - Sunderland 1:1 (64. Evanilson - 18. Mayenda), Burnley - Brentford 3:4 (45.+3 vlastní Kayode, 47. Anthony, 60. Flemming - 9. a 90.+3 Damsgaard, 25. Thiago, 34. Schade), Liverpool - West Ham 5:2 (5. Ekitiké, 24. Van Dijk, 43. Mac Allister, 70. Gakpo, 83. vlastní Disasi - 49. Souček, 75. Castellanos), Newcastle - Everton 2:3 (32. Ramsey, 82. Murphy - 19. Branthwaite, 34. Beto, 83. Barry),
18:30 Leeds - Manchester City.
Tabulka:
1.
Arsenal
28
18
7
3
56:21
61
2.
Manchester City
27
17
5
5
56:25
56
3.
Aston Villa
28
15
6
7
38:30
51
4.
Manchester United
27
13
9
5
48:37
48
5.
Liverpool
28
14
6
8
47:37
48
6.
Chelsea
27
12
9
6
48:31
45
7.
Brentford
28
13
4
11
44:40
43
8.
Everton
28
11
7
10
32:33
40
9.
Bournemouth
28
9
12
7
44:46
39
10.
Fulham
27
11
4
12
38:41
37
11.
Sunderland
28
9
10
9
29:34
37
12.
Newcastle
28
10
6
12
40:42
36
13.
Crystal Palace
27
9
8
10
29:32
35
14.
Brighton
27
8
10
9
36:34
34
15.
Leeds
27
7
10
10
37:46
31
16.
Tottenham
27
7
8
12
37:41
29
17.
Nottingham
27
7
6
14
25:39
27
18.
West Ham
28
6
7
15
34:54
25
19.
Burnley
28
4
7
17
32:56
19
20.
Wolverhampton
29
2
7
20
20:51
13
Bundesliga
Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v německé lize prohrál doma se St. Pauli 0:1. Jediný gól padl v nastavení první půle, kdy Coufal neuhlídal Mathiase Pereiru Lageho.
Brémy doma v záchranářském duelu porazily poslední Heidenheim 2:0 a zvítězily po 13 kolech. Leverkusen s Patrikem Schickem pouze remizoval s Mohučí 1:1.
Třetí tým tabulky Hoffenheim nepotvrdil proti sestupem ohroženému soupeři roli favorita. Ve čtvrté nastavené minutě prvního poločasu Coufal neudržel krok s nabíhajícím Pereirou Lagem a francouzský záložník hlavou zužitkoval přesný centr Saliakase.
TSG se ve druhém poločase hnal za vyrovnáním, v největší šanci ale obránce Kabak trefil hlavou pouze břevno.
Hoffenheim před večerním šlágrem druhého Dortmundu s vedoucím Bayernem ztrácí na soupeře v boji o titul šest, respektive čtrnáct bodů.
Brémy doma zvítězily díky brance Miloševiče a vlastnímu gólu Behrense z druhého dějství. Werder ale při výhře St. Pauli neopustil barážovou pozici a stále na hamburský klub ztrácí jeden bod. Heidenheim ztrácí na jistotu udržení už devět bodů.
Leverkusen gólem Quansaha v 88. minutě zachránil domácí remízu se sestupem ohroženou Mohučí. Hosty poslal v 67. minutě do vedení Sheraldo Becker.
Bayer ztratil body potřetí za poslední čtyři kola a nevyužil šanci přeskočit páté Lipsko. Na sedmý Freiburg má Leverkusen sedmibodový náskok. Mohuč je už jen o skóre před St. Pauli.
Mönchengladbach penaltou Dikse z 94. minuty doma porazil Union Berlín 1:0 a vybojoval první vítězství po sedmi kolech. Za hosty v 72. minutě nastoupil Alex Král, porážce ale nezabránil. Dvanáctá Borussia má jen tříbodový náskok na barážovou příčku, Union má o tři body více.
Německá fotbalová liga - 24. kolo:
Brémy - Heidenheim 2:0 (57. Miloševič, 90.+7 vlastní Behrens), Hoffenheim - St. Pauli 0:1 (45.+4 Pereira Lage), Leverkusen - Mohuč 1:1 (88. Quansah - 67. Becker), Mönchengladbach - Union Berlín 1:0 (90.+4 Diks z pen.),
18:30 Dortmund - Bayern Mnichov.
Tabulka:
1.
Bayern Mnichov
23
19
3
1
85:21
60
2.
Dortmund
23
15
7
1
49:22
52
3.
Hoffenheim
24
14
4
6
49:31
46
4.
Stuttgart
23
13
4
6
44:32
43
5.
Lipsko
23
12
5
6
44:32
41
6.
Leverkusen
23
12
4
7
44:29
40
7.
Freiburg
23
9
6
8
34:37
33
8.
Frankfurt
23
8
7
8
46:49
31
9.
Augsburg
24
9
4
11
30:41
31
10.
Union Berlín
24
7
7
10
29:38
28
11.
Hamburk
22
6
8
8
25:32
26
12.
Mönchengladbach
24
6
7
11
27:39
25
13.
Kolín nad Rýnem
24
6
6
12
33:41
24
14.
Mohuč
24
5
8
11
27:39
23
15.
St. Pauli
24
6
5
13
23:40
23
16.
Brémy
24
5
7
12
25:44
22
17.
Wolfsburg
23
5
5
13
33:49
20
18.
Heidenheim
24
3
5
16
22:53
14
