Sport

Gól číslo 40. Souček se trefil na Anfieldu, výprasku pro West Ham však nezabránil

ČTK

Tomáš Souček v anglické fotbalové lize dal gól Liverpoolu a vylepšil svůj dva týdny starý český rekord na 40 branek v soutěži. West Ham ale zápas 28. kola na hřišti úřadujícího šampiona prohrál 2:5. V německé lize Hoffenheim s dvěma Čechy v sestavě podlehl St. Pauli a Leverkusen s Patrikem Schickem remizoval s Mohučí.

Tomáš Souček slaví gól v zápase Liverpool - West Ham.
Tomáš Souček slaví gól v zápase Liverpool - West Ham.Foto: Reuters
Sestupem ohrožené Burnley dohnalo tříbrankové manko proti Brentfordu, ve druhém poločase ale videorozhodčí domácím odvolal dva góly a nakonec prohráli 3:4.

Liverpool v poločase vedl o tři branky zásluhou Ekitikého, Van Dijka a Mac Allistera. Souček si na začátku druhé půle naběhl na přízemní centr dalšího bývalého slávisty Dioufa a vykřesal hostům naději.

V 70. minutě zvýšil Gakpo, ale West Ham se o pět minut později trefou Castellanose opět pokusil o vzdor. V 82. minutě si ale obránce Disasi srazil do vlastní sítě centr Frimponga.

Liverpool zvítězil potřetí v řadě a na pátém místě si vybudoval tříbodový náskok na Chelsea, jež v neděli nastoupí na hřišti vedoucího Arsenalu. West Ham prohrál po třech zápasech a na příčky zaručující záchranu ztrácí dva body.

Brentford si vybudoval náskok brankami Damsgaarda, Schadeho a Thiaga, jenž se prosadil poosmnácté v sezoně a dál pronásleduje Haalanda z Manchesteru City (22). Domácí snížili ještě před pauzou díky vlastní trefě Kayodeho a ještě před uplynutím hodiny hry zařídili nerozhodný stav Anthony a Flemming.

Nizozemský záložník dostal v 78. minutě míč do branky znovu, ale videorozhodčí gól neuznal kvůli ofsajdu. Místo toho se radovali hosté, protože v nastavení se podruhé prosadil dánský záložník Damsgaard.

Předposlední tým tabulky se pak ještě znovu radoval z vyrovnání, jenže Barnesův gól tentokrát neplatil kvůli hře rukou. Burnley dělí od záchrany stále osm bodů, Brentford má pětibodové manko na poslední pohárovou příčku.

Newcastle doma proti Evertonu dvakrát vyrovnal, ale nakonec prohrál 2:3 a bez bodů zůstal počtvrté za posledních pět kol. Hosté uspěli po dvou porážkách.

Anglická fotbalová liga - 28. kolo:

Bournemouth - Sunderland 1:1 (64. Evanilson - 18. Mayenda), Burnley - Brentford 3:4 (45.+3 vlastní Kayode, 47. Anthony, 60. Flemming - 9. a 90.+3 Damsgaard, 25. Thiago, 34. Schade), Liverpool - West Ham 5:2 (5. Ekitiké, 24. Van Dijk, 43. Mac Allister, 70. Gakpo, 83. vlastní Disasi - 49. Souček, 75. Castellanos), Newcastle - Everton 2:3 (32. Ramsey, 82. Murphy - 19. Branthwaite, 34. Beto, 83. Barry),

18:30 Leeds - Manchester City.

Tabulka:

1.

Arsenal

28

18

7

3

56:21

61

2.

Manchester City

27

17

5

5

56:25

56

3.

Aston Villa

28

15

6

7

38:30

51

4.

Manchester United

27

13

9

5

48:37

48

5.

Liverpool

28

14

6

8

47:37

48

6.

Chelsea

27

12

9

6

48:31

45

7.

Brentford

28

13

4

11

44:40

43

8.

Everton

28

11

7

10

32:33

40

9.

Bournemouth

28

9

12

7

44:46

39

10.

Fulham

27

11

4

12

38:41

37

11.

Sunderland

28

9

10

9

29:34

37

12.

Newcastle

28

10

6

12

40:42

36

13.

Crystal Palace

27

9

8

10

29:32

35

14.

Brighton

27

8

10

9

36:34

34

15.

Leeds

27

7

10

10

37:46

31

16.

Tottenham

27

7

8

12

37:41

29

17.

Nottingham

27

7

6

14

25:39

27

18.

West Ham

28

6

7

15

34:54

25

19.

Burnley

28

4

7

17

32:56

19

20.

Wolverhampton

29

2

7

20

20:51

13

Bundesliga

Hoffenheim s Vladimírem Coufalem a Robinem Hranáčem v německé lize prohrál doma se St. Pauli 0:1. Jediný gól padl v nastavení první půle, kdy Coufal neuhlídal Mathiase Pereiru Lageho.

Brémy doma v záchranářském duelu porazily poslední Heidenheim 2:0 a zvítězily po 13 kolech. Leverkusen s Patrikem Schickem pouze remizoval s Mohučí 1:1.

Třetí tým tabulky Hoffenheim nepotvrdil proti sestupem ohroženému soupeři roli favorita. Ve čtvrté nastavené minutě prvního poločasu Coufal neudržel krok s nabíhajícím Pereirou Lagem a francouzský záložník hlavou zužitkoval přesný centr Saliakase.

TSG se ve druhém poločase hnal za vyrovnáním, v největší šanci ale obránce Kabak trefil hlavou pouze břevno.

Hoffenheim před večerním šlágrem druhého Dortmundu s vedoucím Bayernem ztrácí na soupeře v boji o titul šest, respektive čtrnáct bodů.

Brémy doma zvítězily díky brance Miloševiče a vlastnímu gólu Behrense z druhého dějství. Werder ale při výhře St. Pauli neopustil barážovou pozici a stále na hamburský klub ztrácí jeden bod. Heidenheim ztrácí na jistotu udržení už devět bodů.

Leverkusen gólem Quansaha v 88. minutě zachránil domácí remízu se sestupem ohroženou Mohučí. Hosty poslal v 67. minutě do vedení Sheraldo Becker.

Bayer ztratil body potřetí za poslední čtyři kola a nevyužil šanci přeskočit páté Lipsko. Na sedmý Freiburg má Leverkusen sedmibodový náskok. Mohuč je už jen o skóre před St. Pauli.

Mönchengladbach penaltou Dikse z 94. minuty doma porazil Union Berlín 1:0 a vybojoval první vítězství po sedmi kolech. Za hosty v 72. minutě nastoupil Alex Král, porážce ale nezabránil. Dvanáctá Borussia má jen tříbodový náskok na barážovou příčku, Union má o tři body více.

Německá fotbalová liga - 24. kolo:

Brémy - Heidenheim 2:0 (57. Miloševič, 90.+7 vlastní Behrens), Hoffenheim - St. Pauli 0:1 (45.+4 Pereira Lage), Leverkusen - Mohuč 1:1 (88. Quansah - 67. Becker), Mönchengladbach - Union Berlín 1:0 (90.+4 Diks z pen.),

18:30 Dortmund - Bayern Mnichov.

Tabulka:

1.

Bayern Mnichov

23

19

3

1

85:21

60

2.

Dortmund

23

15

7

1

49:22

52

3.

Hoffenheim

24

14

4

6

49:31

46

4.

Stuttgart

23

13

4

6

44:32

43

5.

Lipsko

23

12

5

6

44:32

41

6.

Leverkusen

23

12

4

7

44:29

40

7.

Freiburg

23

9

6

8

34:37

33

8.

Frankfurt

23

8

7

8

46:49

31

9.

Augsburg

24

9

4

11

30:41

31

10.

Union Berlín

24

7

7

10

29:38

28

11.

Hamburk

22

6

8

8

25:32

26

12.

Mönchengladbach

24

6

7

11

27:39

25

13.

Kolín nad Rýnem

24

6

6

12

33:41

24

14.

Mohuč

24

5

8

11

27:39

23

15.

St. Pauli

24

6

5

13

23:40

23

16.

Brémy

24

5

7

12

25:44

22

17.

Wolfsburg

23

5

5

13

33:49

20

18.

Heidenheim

24

3

5

16

22:53

14

