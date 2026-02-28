Souček na prodej? West Ham trápí obří ztráta, zbaví se dalších hráčů

West Ham United oznámil, že bude muset v létě prodávat hráče, i když se mu povede zachránit v anglické fotbalové lize.
Důvodem je ztráta 104,2 milionu liber (2,88 miliardy korun) za poslední finanční rok. Spolumajitelem londýnského klubu, jehož dres obléká záložník Tomáš Souček, je miliardář Daniel Křetínský.
Finanční bilance West Hamu se výrazně změnila oproti sezoně 2023/24, v níž hospodařil se ziskem 57,2 milionu liber.
Jeho obrat klesl o 42,1 milionu na 227,6 milionu liber poté, co loni skončil v Premier League až čtrnáctý, získal méně peněz z vysílacích práv, chyběl v pohárové Evropě a poklesly jeho příjmy z prodeje hráčů.
V současnosti West Hamu vážně hrozí sestup. Jedenáct kol před koncem je osmnáctý o dva body za Nottinghamem, kterému patří první nesestupová pozice.
"Kladiváři" uvedli, že v létě bude nutné přistoupit k prodeji dalších hráčů a akcionáři budou muset klubu poskytnout více financí.
