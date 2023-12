Fotbalový Liberec může změnit majitele, o vstupu do klubu jedná podnikatel Kania

Majitel Slovanu Liberec Ludvík Karl by podle webu InFotbal.cz mohl prodat většinový podíl ve fotbalovém klubu podnikateli Ondřeji Kaniovi. Třicetiletý výkonný ředitel společnosti JK Education/Consilium potvrdil jednání o nákupu akcií i dalším českým médiím.

Kania je spoluzakladatelem JK Education, která se zabývá vzděláváním a provozuje mimo jiné síť soukromých škol. Letos skupina změnila název na Consilium. Podle inFotbal.cz chce Kania znovu přivést do Liberce Jana Nezmara, jenž aktuálně pracuje pro hokejové Bílé tygry. Nezmar byl dlouholetý útočník Slovanu a následně úspěšně působil jako sportovní ředitel v Liberci a pražské Slavii.

Sedmasedmdesátiletý Karl je vlastníkem sklářské firmy Preciosa. Do Slovanu vstoupil v polovině 90. let, kdy klubu pomohl z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři mistrovské tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA.