Právě Slavia má v úvodu sezóny skvělou formu, což vyneslo nominaci hned osmi jejím hráčům. Stát se může například to, že nastoupí čistě slávistická záloha ve složení Souček, Hušbauer, Zmrhal, Sýkora. V pražském celku je ještě doplňuje Slovák Stoch. Maličký záložník Jan Sýkora by se takovému scénáři vůbec nebránil. Účast tolika Slávistů vítá. Má to jen jednu kaňku, nemohou si rýpnout do hráčů Sparty. Ti totiž v nominaci chybí.

"Jsem určitě rád, že je nás tu tolik ze Slavie. Odpovídá to výkonům, které na začátku sezony předvádíme. Sešlo se to tak, že nás tam má formu víc lidí. Doufám, že to vydrží co nejdéle," doplnil čtyřiadvacetiletý záložník. Jarolím už naznačil, že uvažuje nad tím, že v záloze vsadí na sehranost slávistů. "To by se asi líbilo každému. Asi by to pro nás bylo dobře, protože jsme na sebe zvyklí. Člověk ví, co udělá ten druhý, když spolu hrajete často." Zatímco ligový lídr Slavia má v reprezentaci osm hráčů, Sparta ani jednoho. "Zatím žádné fórky na tohle téma nepadly. Vlastně tu není ani žádný sparťan, takže si ani nemáme z koho trochu dělat srandu"