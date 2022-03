Zbytečný zápas? Walesu máme co vracet, může to být satisfakce, říká Jankto

Podle záložníka Jakuba Jankta mají čeští fotbalisté v úterním přípravném zápase ve Walesu soupeři co vracet. S ostrovním týmem se reprezentanti utkali v uplynulé kvalifikační skupině o mistrovství světa a po porážce a remíze za ním skončili třetí v tabulce.

Jankto by chtěl po čtvrtečním zklamání a porážce 0:1 po prodloužení ve Švédsku v semifinále play off zakončit březnový sraz vítězně.

"Stoprocentně jsme zklamaní, protože to (postoupit na mistrovství světa) byl náš sen. Chtěli jsme to udělat pro nás i pro lidi. Myslím, že jsme k tomu přistoupili velice dobře. Jen ten výsledek. Některé situace jsme měli dotáhnout a vyřešit lépe, nicméně jsme zkrátka vypadli," uvedl ve videu od FAČR Jankto.

Jeho tým si s Walesem zopakuje souboj z kvalifikační skupiny. Téměř na den přesně před rokem v Cardiffu prohrál 0:1 a v říjnové domácí odvetě remizoval 2:2. Velšané obsadili před českým celkem druhé místo v tabulce.

"Čeká přípravný zápas proti Walesu, kterému máme co vracet. Mohla by to být pro nás určitá satisfakce, pokud sraz zakončíme vítězně," poznamenal Jankto.

Český tým nastoupil ve Švédsku v rozestavení se třemi obránci a Jankto hrál levého halfbeka.

"Je pravda, že rozestavení jsme měnili asi po dvou letech, nikdy jsme to takhle pod panem Šilhavým nehráli. Ale myslím, že jsme to zahráli velice dobře. Jen nám chyběla útočná fáze," uvedla Jankto.

"Nejde asi úplně všechno natrénovat za jeden den. Byl jsem překvapený, jak jsme byli v defenzivě silní. Až na ten inkasovaný gól, při kterém nás vykombinovali ve středu hřiště, jsme to odehráli velmi dobře. Myslím, že jsme se na to adaptovali velmi dobře a uvidíme, co trenér vymyslí do dalších zápasů," dodal šestadvacetiletý křídelník španělského Getafe.