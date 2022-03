V nominaci fotbalistů na play off nechybí Schick, nováčky jsou Krejčí a Lingr

Energetická skupina ČEZ mění dividendovou politiku. Výplatní poměr dosud činil 80 až 100 procent z očištěného čistého zisku, nově to bude 60 až 80 procent. Důvodem je mimo jiná dlouhodobá udržitelnost, ale i nutné investice související s obměnou výrobního portfolia, do čehož musí ČEZ investovat v následujících letech stovky miliard. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Podle Beneše činí průměr výplatního poměru na energetickém trhu právě 60 procent. "Myslíme si, že by dlouhodobá dividendová politika měla být udržitelná," řekl Beneš. Úprava výplatního poměru odráží podle něj také nutnost plnit cíle strategie Vize 2030 - Čistá energie zítřka, ČEZ tak musí masivně investovat do obnovy jeho výrobních zařízení. "Vše, co vyděláme, nemůžeme vyplatit," uvedl Beneš.