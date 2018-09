Špatný start do Ligy národů. Čechy držel Vaclík, minela v závěru rozjásala Ukrajinu

před 1 hodinou

Čeští fotbalisté zahájili Ligu národů domácí porážkou 1:2 s Ukrajinou.

Uherské Hradiště - Čeští fotbalisté vstoupili do nové soutěže Ligy národů domácí porážkou 1:2 s Ukrajinou.

Reprezentanty poslal v Uherském Hradišti v úvodním utkání skupiny B1 do vedení už ve čtvrté minutě Patrik Schick, ale v nastavení první půle srovnal Evgen Konopljanka a ve třetí minutě nastavení druhého dějství dokonal obrat střídající Olexandr Zinčenko.

Zápas začal o čtvrt hodiny později kvůli výpadku osvětlení před výkopem.

Nová soutěž Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací o mistrovství Evropy. Český celek hraje v jedné ze čtyř tříčlenných skupin druhé ze čtyř výkonnostních lig. Vítěz postoupí do elitní Ligy A, poslední tým naopak sestoupí do Ligy C.

Reprezentace si hned v úvodním duelu výrazně zkomplikovala vyhlídky na triumf ve skupině. V dalším duelu nové soutěže reprezentanti nastoupí v říjnu na Slovensku, předtím je ještě v pondělí čeká přípravné utkání v Rostově na Donu proti Rusku.

Český trenér Karel Jarolím vsadil na rozestavení s třemi stopery a pěti obránci, ve středu zálohy nastoupili tři slávisté a v útoku pak dvojice Krmenčík, Schick.

Druhý jmenovaný už na začátku čtvrté minuty otevřel skóre, když se individuálně protáhl do vápna a z úhlu propálil střelou na bližší tyč gólmana Pjatova. Útočník AS Řím dal třetí gól za reprezentační A-tým.

Hosté mohli okamžitě odpovědět. Jaremčuk měl do desáté minuty tři šance, ale ani jednu neproměnil. Nejprve hlavičkoval těsně vedle levé tyče, poté vedle pravé a následně v záklonu mířil vedle.

Ukrajinci v souboji dvou týmů, které chyběly na letošním mistrovství světa, celou první půli lépe kombinovali a českou zálohu přehrávali. Vyrovnání se ale dočkali až těsně před pauzou. Malinovského přímý kop v 42. minutě ještě Vaclík vyrazil, ale v první minutě nastavení už kapituloval. Marlos si pohrál s obranou, přihrál Konopljankovi, který si obhodil Kadeřábka a vystřelil přesně k tyči.

Jarolím místo Krmenčíka nasadil do druhé půle Zmrhala a ten se hned tlačil do zakončení, ke střele se však nedostal. Na opačné straně ve 49. minutě minul Konopljanka a Jarmolenkovu ránu pak vytáhl Vaclík.

V 63. minutě protáhl hostujícího gólmana Bořil, na opačné straně pak o kousek minul střídající Zinčenko. V 73. minutě vytáhl Vaclík Konopljankovu ránu a následně se hosté marně dožadovali penalty.

V závěru se oba celky snažily strhnout výhru na svou stranu. Blízko byl střídající Tecl, ale trefil jen boční síť.

Na začátku nastavení pak dvěma skvělými zákroky podržel domácí Vaclík, jenže v poslední minutě se český gólman při centru nedohodl s Brabcem, míč se odrazil od Bořila a Zinčenko v pohodě doklepl do prázdné branky.

Utkání základní skupiny B1 fotbalové Ligy národů:

ČR - Ukrajina 1:2 (1:1)

Branky: 4. Schick - 45.+1 Konopljanka, 90.+3 Zinčenko. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Tierney, Marriner (všichni Angl.). ŽK: Hušbauer, Souček (oba ČR). Diváci: 7974.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Brabec - Kadeřábek, Hušbauer, Souček, Sýkora (90. Hořava), Bořil - Krmenčík (46. Zmrhal), Schick (83. Tecl). Trenér: Jarolím.

Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Kryvcov, Rakickij, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko (66. Zinčenko), Marlos, Malinovskij, Konopljanka (77. Cygankov) - Jaremčuk (85. Selezňov). Trenér: Ševčenko.