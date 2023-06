Domácí Gruzie na Euru šokovala i Belgičany. Španělé dali nejrychlejší gól historie

Útočník Abel Ruiz zařídil v sobotu nejrychlejším gólem v historii mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let vítězství Španělska 1:0 nad Chorvatskem a postup do čtvrtfinále turnaje.

Třiadvacetiletý hráč Bragy skóroval v Bukurešti už ve 20. sekundě a překonal rekord Němce Floriana Wirtze, který v semifinále předloňského šampionátu dal Nizozemsku gól po 29 sekundách (2:1). Španělé mají ve skupině B dvě výhry a jisté čtvrtfinále stejně jako Ukrajina, která porazila vlastním gólem v závěru rovněž 1:0 spolupořadatelské Rumunsko. Rekord šampionátu padl i v zápase další pořadatelské země Gruzie proti Belgii (2:2), který v Tbilisi na národním stadionu Borise Paichadzeho sledovalo 41.887 diváků. Favorité sice o poločase vedli o dvě branky, Gruzínci ale po obrátce srovnali, vyrovnávací gól rozjásal stadion v 87. minutě. Domácí tým po předchozí nečekané výhře nad Portugalskem (2:0) vede se čtyřmi body tabulku skupiny A, portugalští obhájci stříbra jsou na chvostu s jediným bodem na prahu vyřazení. Češi hrají proti Německu Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se dnes ve druhém zápase na Euru utkají s úřadujícími šampiony z Německa. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupili do turnaje čtvrteční porážkou 0:2 s Anglií, Němci vykročili za obhajobou zlata překvapivou remízou 1:1 s Izraelem. "Lvíčata" budou odvracet hrozbu vyřazení, druhá porážka by pro ně znamenala konec na šampionátu už po dvou ze tří kol skupiny C. Utkání v gruzínském městě Batumi má výkop v 18:00 SELČ. Čeští mladíci s favorizovanou Anglií v úvodní půli drželi krok, ale neproměnili několik slibných šancí. Krátce po změně stran otevřel skóre Jacob Ramsey a pojistku přidal v nastavení střídající Emile Smith Rowe. "Šampionát pro nás určitě nekončí a věřím, že v dalších zápasech branky vstřelíme," řekl Suchopárek. "Lvíčata" ve středu uzavřou skupinu duelem s Izraelem v Kutaisi. Do vyřazovací fáze postoupí z každé ze čtyř skupin první dva celky.

