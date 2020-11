Češi nás ponížili, nezapomínají Slováci. S jistotou Eura jim jde o pomstu i záchranu

Slovenští fotbalisté se připravují na souboj s Českem, hlavní cíl už ale při listopadovém reprezentačním srazu splnili. Po překvapivé výměně trenéra Pavla Hapala postoupili z baráže na Euro. Oba týmy ovšem mají v dnešním závěrečném kole Ligy národů o co hrát.

Herně to nebyl nijak oslnivý výkon. Výsledek je ovšem pro východní sousedy skvělý. Slováci poté, co v říjnu v penaltovém rozstřelu přešli přes Irsko, přetlačili minulý týden už pod novým koučem Štefanem Tarkovičem v prodloužení Severní Iry, čímž se z baráže kvalifikovali na nadcházející Euro.

Slovákům vyšel riskantní tah s výměnou trenéra jen měsíc před rozhodujícím utkáním boje o šampionát. Odnesl to český trenér Pavel Hapal, který působil u slovenského národního týmu dva roky.

"Bez změny na lavičce bychom na Euro nepostoupili. Stoprocentně ji podporuji," prohlásil bývalý reprezentant Stanislav Šesták, který svými brankami dotáhl Slovensko na mistrovství světa v roce 2010.

Také Slovensko mělo problémy s koronavirem a nový trenér Tarkovič povolal pro klíčová utkání i zkušené veterány, se kterými se Hapal na začátku svého působení rozloučil. Znovu tak mohli obléct slovenský dres Tomáš Hlubočan, Adam Nemec, Martin Škrtel a dokonce i Vladimír Weiss mladší, reprezentační rebel.

"Když odpálíte starší generaci, projeví se to. Mladí potřebují růst vedle zkušených hráčů," vysvětloval Šesták a pokračoval v kritice. "Hráli jsme pořád stejně, bez nápadu nebo změny systému, přitom to nefungovalo. Působilo to na mě celé příliš kamarádsky, hráči nebojovali jeden za druhého," řekl serveru Šport.sk.

Slovenský tým má splněno a nezastírá, že dnešní utkání v Plzni proti kádru Jaroslava Šilhavého pro něj už takovou důležitost mít nebude. Přesto touží oplatit Čechům porážku 1:3 z Bratislavy.

"Nevěřím, že budeme znovu slabší o dvě třídy jako v září. Naše obrana je teď lepší, musí zabrat i útok. Potřebujeme Čechům oplatit ponížení na Tehelném poli," burcoval Šesták reprezentační nástupce s připomínkou prohry 1:3.

Zatímco Češi mohou stále uvažovat nad postupem z ligy B o jednu úroveň výš, Slovensko bude odvracet možný sestup až do třetí kategorie evropských zemí v Lize národů. Tu nejvyšší hrají elitní týmy jako Španělsko, Anglie, Francie nebo Belgie. A právě o postup mezi nejlepší budou hrát Češi.

Zápas v Plzni začíná ve 20.45 a můžete ho sledovat prostřednictvím on-line reportáže deníku Aktuálně.cz.