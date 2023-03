Šilhavý vzpomíná na kišiněvské louže. Podcenění Moldavska nepřipustí

Trenér Jaroslav Šilhavý vnímá, že česká fotbalová reprezentace je v pondělním kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2024 na hřišti Moldavska jednoznačným favoritem.

Na tiskové konferenci zdůraznil, že národní tým je nastavený tak, aby soupeře nepodcenil. Myslí si, že po pátečním vítězství 3:1 nad Polskem získali jeho svěřenci výhodnější pozici ve skupině. Na tiskové konferenci zavzpomínal i na kvalifikační zápas v Kišiněvě v roce 2002, kdy dělal asistenta Karlu Brücknerovi.

"Je to příjemné, když se vyhraje. Lidi měli taky radost, což je pro všechny dobře. To už je ale historie. Máme tři body, super, ty už nám nikdo nevezme. Zítra tady leží další tři body. Samozřejmě jsme jednoznační favoriti utkání, ale v žádném případě nemůžeme nic podcenit a jsme tak nastavení," řekl Šilhavý.

"Chceme hlavně potvrdit vítězství s Polskem. Reprezentace Moldavska má řadu šikovných hráčů a v žádném případě je nepodceníme, to by byl špatný postup. Jednoznačně chceme navázat na výkon a výsledek s Polskem a v zítřejším zápase to ukázat. Nepochybuju, že hráči, kteří budou na hřišti, tam nechají všechno. Určitě nenecháme hráče něco podcenit. Nemyslím si, že jsou tak nastavení," uvedl jednašedesátiletý kouč.

Triumf nad Poláky nechtěl přeceňovat. "Cenným výsledkem s Polskem jsme získali výhodnější pozici ve skupině. S Polskem to byl ale jen jeden zápas, do konce jich je hodně. Naše vítězství má cenu, ale zítra je další zápas a na to musíme navázat. Chceme postoupit, to znamená první nebo druhé místo," prohlásil Šilhavý.

O tom, zda postaví stejnou sestavu jako v pátek, nechtěl spekulovat. "Všichni hráči jsou k dispozici. Pokud se nestane nic na tréninku nebo přes noc, můžu počítat se všemi. Nechci tady říkat dopředu sestavu, ani hráči ji zatím neví. Nikdy jsem to nedělal. Počkejte si do zítra," řekl někdejší hráč Slavie, Drnovic nebo Žižkova.

Moldavsko vstoupilo do kvalifikace domácí remízou 1:1 s Faerskými ostrovy. "Zasloužilo si dát víc gólů, protože celý poločas mělo převahu. Nakonec aspoň vyrovnali. Myslím si, že proti nám budou mít velkou motivaci. Mají řadu šikovných fotbalistů, chtějí hrát kombinační fotbal. Cesta k vítězství povede přes maximální zaujetí, přístup, tempo hry a intenzitu. To nás může dovést do vítězného konce," podotkl Šilhavý, jehož výběr se ve skupině E utká i s Albánií.

Z kádru Moldavska ocenil útočníka Iona Nicolaesca, který proti Faerským ostrovům zařídil domácím v závěru z penalty alespoň bod.

"Je velice nebezpečný, má nízké těžiště, je rychlý, vyspělý, hraje izraelskou ligu (za Beitar Jeruzalém). Po stranách mají rychlé hráče. Mimo hráče z obrany si dovolují jeden na jednoho, nepozastavují se, že by se báli. Fotbal umí hrát. Na hráče apelujeme. Cítím z týmu, že jsme připravení a že to bude jako s Polskem," řekl bývalý trenér Plzně, Dukly nebo Slavie.

V říjnu 2002 byl v Kišiněvě jako Brücknerův asistent u vítězství 2:0. "Byla to krátká návštěva. Bylo špatné počasí, zima, všechno bylo nepříjemné. Déšť způsobil velké louže. Pan Brückner to někdy dával k dobrému, že se změnila taktika. Kombinace nešla, takže se to překopávalo. Vyhráli jsme 2:0, ale jednoduché to nebylo, soupeř byl houževnatý. Byl to vstup do kvalifikace na Euro 2004 v Portugalsku," konstatoval Šilhavý.