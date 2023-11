Šilhavý před Polskem řeší dva otazníky v sestavě. Úvahy o svém konci odmítá

Trenér Jaroslav Šilhavý očekává, že páteční předposlední zápas kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku asi bude pro české fotbalisty složitější než březnový vzájemný duel v úvodu skupiny. Na tiskové konferenci ve Varšavě uvedl, že v základní sestavě řeší s kolegy ještě dva otazníky, jasno už ale má o brankářském postu. Svou další budoucností u národního mužstva se Šilhavý nechtěl zaobírat.

Český celek v březnu na úvod kvalifikační skupiny doma porazil Polsko 3:1 především díky dvěma brankám v prvních třech minutách. "První zápas v Praze, to byla smršť od první minuty. Během tří minut jsme vedli 2:0 a soupeř byl z toho takový opařený. Celkově jsme zápas zvládli, byl skvělý. Myslím, že zítra to soupeř asi neumožní, že by si nedal (na začátku) pozor," uvedl Šilhavý.

"Samozřejmě bychom se nezlobili, kdyby to bylo podobně. Ale nemyslím si. Zvlášť tady v Polsku, kde tým požene 50 tisíc lidí. Ale chceme být také aktivní a vstřelit nějaký gól. Věřím, že náš tým je schopen tady předvést kvalitní výkon, který by vedl ke kýženým bodům," doplnil dvaašedesátiletý trenér.

Jeho svěřenci figurují na postupovém druhém místě ve skupině s jednobodovým náskokem na třetí Polsko, které odehrálo o utkání víc. Už v pátek mohou Češi získat jistotu účasti na šampionátu na závěrečném turnaji, pokud ve Varšavě zvítězí a Moldavsko neporazí vedoucí tým tabulky Albánii.

"Pořád považuji Polsko za velkého soupeře, kterému nevyšly některé zápasy této kvalifikace. Proto ty změny, například změna trenéra. Ale pořád je to velké mužstvo s řadou skvělých fotbalistů. Zítra hrají poslední zápas o nějakou naději, takže to nebude jednoduché. Ale věřím, že my jsme dobře připraveni a schopni zápas zvládnout," uvedl Šilhavý.

Připustil, že ještě nemá úplně jasno o základní sestavě. "Máme dnes ještě dva otazníky. Na brankářském postu je jasno, tam je to tak vždy. Trenéři brankářů Milan Veselý a Radek Černý chtějí, aby to samotní brankáři věděli dostatečně dopředu. Všichni hráči jsou připraveni do zápasu. Všichni víme, o co nám jde, všichni si to uvědomujeme. Myslím, že hráči jsou připraveni dokonale," řekl Šilhavý.

Nechtěl se zaobírat svou další budoucností u týmu. Po říjnové porážce 0:3 v Albánii byl v ohrožení, výkonný výbor FAČR ho ale potvrdil ve funkci i na listopadový závěr kvalifikace. Vedení asociace se bude trenérským postem znovu zabývat po 30. listopadu, kdy Šilhavému vyprší lehce upravená smlouva.

"Před námi je jediný cíl - postup na Euro. Tomu vše podřídíme. Ostatní věci se budou řešit až po kvalifikaci, dovolil bych si na tohle téma nepokračovat. Tady je tým a ten je teď důležitý. Ne moje pozice, co potom bude," uvedl Šilhavý.

Minulý týden se při vítězném zápase pražské Slavie proti AS Řím (2:0) v Evropské lize potkal v Edenu s polským protějškem Michalem Probierzem, který převzal reprezentaci po zářijovém programu.

"Přišel pozdravit, chvilku jsme popovídali, jen pár slov. Pokud se nepletu, vracel se z Holandska, kde sledoval svého hráče. Takže se zastavil, Slavia byla asi při cestě. Jinak trénoval i (manažera reprezentace) Tomáše Pešíra, s ním se znají," prohlásil Šilhavý.

Nemá strach z hlavní polské hvězdy útočníka Roberta Lewandowského. "Obavou bych to nenazval, máme respekt k celému polskému týmu. Lewandowski je určitě největší hvězdou. Skvělý hráč, skvělý zakončovatel, velká síla," dodal Šilhavý.