Podle Fouska je FAČR v souvislosti s případným utkáním v Rusku v kontaktu s UEFA

Fotbalová asociace ČR je podle jejího předsedy Petra Fouska v souvislosti s případným březnovým zápasem českých fotbalistů v Rusku ve finále kvalifikace play off o mistrovství světa v každodenním kontaktu s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA). Šéf FAČR to uvedl v reakci na ruský útok na Ukrajinu.

Český tým by se mohl s Ruskem utkat 29. března ve finále play off o světový šampionát v Kataru, pokud by v semifinále o pět dní dříve zvítězil ve Švédsku a sborná by porazila Polsko.

Na ruský výběr by svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého narazili i v případě, že by stejně jako sborná v semifinále prohráli. Podle plánů UEFA totiž spolu mají poražení semifinalisté ze všech tří čtyřčlenných větví play off odehrát přípravný zápas. Švédská asociace už dala najevo, že za současné situace si utkání v Rusku nedovede představit.

"Situace se v poslední době dramaticky změnila a každou hodinou se vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů," uvedl Fousek v prohlášení pro média.

"Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup," doplnil předseda FAČR.

Finále Ligy mistrů se má odehrát 28. května v Petrohradu. Podle britských zdrojů je téměř jistý přesun dějiště zápasu, UEFA ale zatím nerozhodla.

Prezident UEFA Aleksander Čeferin svolal kvůli eskalaci konfliktu na Ukrajině na páteční dopoledne mimořádné zasedání výkonného výboru. Má zhodnotit situaci a "přijmout všechna nezbytná rozhodnutí", tlumočil českým novinářům informaci od UEFA mluvčí reprezentace Petr Šedivý.